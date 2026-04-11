Vondráček (Svobodní): Další z řady “mladických nerozvážností”?

Absolutně nerozumím Petru Pavlovi. Proč si chce najednou podávat ruku na summitu NATO s Donaldem Trumpem, který je podle něj lidsky odpudivá bytost, a ještě v před pár lety říkal, že doufá, že už nebude mít příležitosti si s ním ruku podat.
Proč opozice tvrdí, že největší ostudu naší zemi dělá Petr Macinka a kazí vztahy se spojenci, když je to právě Petr Pavel, který toto prohlásil o americkém prezidentovi?
Je to jen další z řady “mladických nerozvážností”, kterou opozice účelově přehlíží, aby mohla Petra Pavla stavět do pozice svatého ve svatém boji proti ďábelské vládě?
Mgr. Libor Vondráček
