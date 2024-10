Vondráček (Svobodní): Platit jí 100 000 Kč měsíčně, že je „něčí manželka“

Marta Gottwaldová se nechala na Hradě oslovovat „milostivá paní”. Považovala se za elitu, přestože se na Hrad dostala díky “revoluci proletariátu” a její manžel Kléma mluvil o vytvoření beztřídní společnosti.

Eva Pavlová přesně před 37 lety 5. října 1987 podala přihlášku do KSČ s textem: „Uznávám učení marxismu-leninismu, ztotožňuji se s politikou strany, a proto jí chci být také nápomocna jako její aktivní člen.“

Nevím, jak se nechává oslovovat Eva Pavlová, ale nechat si platit 100 000 Kč měsíčně, za to že je “něčí manželka” je vrcholně elitářský postup v rozporu s “učením marxismu-leninismu”. Reálný život je ovšem nakonec vždycky v rozporu s “učením marxismu-leninismu”.

Všichni Ho Či Minové, Stalinové, Kim Ir Senové, Fidelové, Trudeauové a další komunisti nebo reální socialisti se po uchopení moci chovají často víc vrchnostensky než šlechta, proti které vedli “jejich slavný třídní boj”.

Rentu z důvodu “příbuznosti” s panovníkem si nechala a nechává platit šlechta, ale my jsme stále “republika”, bylo by dobré se podle toho i chovat!? A bylo by také dobré chovat se v souladu s tím, že vládci jsou jen “dočasní správci země”. Země, ve které se nedaří ekonomice, kvůli drahým energiím máme nosit dva svetry a “všichni se musíme uskromnit”. Vytvářeni nových politických trafik je arogancí moci a to poslední, co si dnes můžeme dovolit.

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

