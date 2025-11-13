Vondráček (Svobodní): Ústavně-právní výbor bude řešit zakotvení koruny a hotovosti v Ústavě

Ústavně-právní výbor bude řešit zakotvení koruny a hotovosti v Ústavě. Otázku obecného referenda, zrušení pendrekoveho paragrafu 318a i další významné návrhy v rámci českého práva, které najdete ve vládním prohlášení.
Přes tento výbor projdou zkrátka změny všech klíčových zákonů včetně jakéhokoliv zásahu do trestních předpisů!?
Je mi velkou ctí, že jsem byl kolegy ve výboru zvolen místopředsedou tohoto výboru. Spolu s dalšími místopředsedy se budeme snažit pomáhat paní předsedkyni výboru Renátě Vesecké, aby české právo bylo za čtyři roky v lepším stavu než dnes.
Mgr. Libor Vondráček
autor: PV