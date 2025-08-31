Vondráček (Svobodní): Živit tuto dámu z našich peněz je rozpočtový zločin

Ta vláda už by měla ve svém vlastním zájmu skončit! Každý den se ztrapňuje víc a víc. Minule na Primě pan Kuchař nalepkoval Šichtařovou zoufale asi 10x, že je proruská, a včera se zesměšnil ještě víc.
Od počítače mě poučoval. Nebyl schopen si ani ověřit svoje výroky předtím, než se ze mě pokusil dělat hlupáka, a tak ho udělal sám ze sebe. Prostě typický STAN...
Za nás říkám jasně! Tyhle trafiky jako ministerstvo pro evropské záležitosti musí ihned po volbách skončit. Slíbili jsme, že po vzoru Elona Muska budeme chtít zkontrolovat každý halíř, který vydává stát. Protože to se platí z vašich peněz a pokud zastavíme to plytvání, nebudeme muset mít tak gigantické dluhy, jaké vláda nasekala za 4 roky. A jaké navrhuje pro rok 2026.
A pokud jde o zbytečného ministra pro EU a jeho zbytečný aparát, tak výdaje tohoto úřadu jsou letos v rozpočtu skryté v kapitole Úřad vlády (1 572 628 161 Kč). Přesně tedy nedokážeme říct, kolik nás tyto trafiky stojí. Nicméně samotný ministrův plat vyjde státní rozpočet na 2 505 720 Kč. K tomu se připočítávají další náležitosti, jako paušální náhrady výdajů, služební vozidlo s řidičem nebo ubytování, ale ty nejsou součástí základního platu.
A teď k těm náměstkům. Nejen, že je má, on má dokonce tři! A ne tak ledajaké. Jedním z náměstků pana ministra je i Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, která je známá svou podporou Istanbulské úmluvy, jako kritička oddělených zápisů ukrajinských a českých dětí, kritička naší údajné diskriminace romů a také jako fanynka LGBT hnutí, která propojením aktivistů s nakladatelstvím Albatros vedla k tomu, že nakladatelství následně nevydalo knihu Nevratné poškození, která upozorňuje na problémy mladých transgender lidí po změně pohlaví. Živit tuto dámu z našich peněz je opravdu rozpočtový zločin.
Pro kompletnost dodávám, že jen na webu vlády jsou zveřejněna jména dalších pěti osob, které patří pod ministra Dvořáka. Náměstci (Ing. Tomáš Dub a Mgr. Pavlína Žáková, Ph.D.), ředitel Odboru Kabinetu ministra pro evropské záležitosti (Mgr. Adam Volt), vedoucí Oddělení organizačního ministra pro evropské záležitosti (Mgr. Jovanka Kulhánková) a vedoucí Oddělení poradců ministra pro evropské záležitosti (Mgr. Jiří Blažek).
Mgr. Libor Vondráček
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV