Vostradovský (STAN): Nejen jelen Standa, ale celá situace v NP Šumava vyvolává řadu otazníků

Ministr životního prostředí Brabec se ke vzniklé situaci vyjádřil, že Šumava čeká na jakoukoliv záminku a vyjádřil spokojenost nad tím, že starosty šumavských obcí netrápí nic jiného než osud jelena Standy. Ministr Brabec je velmi dobře informován o tom, co trápí šumavské starosty a je tedy zřejmé, že základní strategií jak vedení ministerstva životního prostředí, tak správy šumavského parku, je strategie neinformovanosti.

Správa šumavského parku se snažila utajit nejen poslední incident, ale i mnohá předchozí napadení návštěvníků jelenem Standou v návštěvnickém centru jelenovitých u Kvildy. Odpovědnému pracovníku správy, který navrhoval potřebná opatření, bylo jeho pracovní místo zrušeno a byl propuštěn. V tichosti a bez jakékoliv informace byla zrušena lesní správa na Modravě, která pečovala o okolní lesy více jak 200 let. V tichosti a bez jakékoliv informace se připravují další tzv. úsporná opatření, aniž by byl kdokoliv schopen sdělit jejich rozsah a dopady. Tají se návrh zonace, tají se koncepce a rozsah bezzásahovosti, tají se koncepce péče o národní park, tají se i koncepce financování největšího českého národního parku. To vše má přímé dopady na místní obyvatelstvo. Ministr Brabec sice ke svému rozpočtu na rok 2018 poznamenal, že je pro tento rozpočet výzvou plánované rozšíření bezzásahovosti, které bude mít negativní dopad na výši těžeb v národních parcích, ale nevysvětlil, jak bude tento obří propad v příjmech parků financovat. A šumavský park je přímo závislý na příjmech z prodeje dřeva. Brabcova novela zákona o ochraně přírody bude platit rok, ale slibované otevření dosud uzavřených částí Šumavy se nekoná. Mlží se i o osudu posudku EIA, který měl zajistit rozvoj návštěvnické infrastruktury na Šumavě.

To všechno jsou důvody, proč mají lidé ze Šumavy pocit, že nemají panu ministru Brabcovi věřit. A jelenem jsme začali, tak s ním i skončíme. Jeho převoz do Lán, prezentovaný panem ministrem, má taky spousty otazníků, zejména když je na internetu možnost objednání lovu jelenů v této prominentní lovecké oboře.

Václav Vostradovský /STAN/

Psali jsme: Plamínková (STAN): V přírodě se již objevují první mláďata, neberte je rodičům STAN: Rezignace úspěšných lidí už nehrozí, Sněmovna nám dala za pravdu STAN: Budou dvě mimořádné schůze Sněmovny NP Šumava: Výběh s jeleny na NC Kvilda bude uzavřen minimálně do 10. března

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV