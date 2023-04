Výborný (KDU-ČSL): Dluh se musí zaplatit do poslední koruny, do posledního haléře. To je ta jistina

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vládo, kolegyně, kolegové, pan ministr tady velmi podrobně popsal, o co jde. Já vítám to, že filozoficky ten návrh skutečně navazuje na princip toho milostivého léta, které jsme u soudních exekucí realizovali v roce 2021, 2022, a to ruku v ruce ve spolupráci tehdy koalice - opozice. Už tehdy - a znovu zdůrazňuji ten princip toho milostivého léta - je postaven na základním axiomu - dluh se musí zaplatit do poslední koruny, do posledního haléře. To je ta jistina. A bude to platit jak tady u sociálního pojištění, bude to platit u daní, bude to platit u poplatku obcí, měst, bude to platit u vězeňských justičních poplatků. Prostě je povinností dlužníka zaplatit dluh. To, co mu je jednorázově, proto je to mimořádný instrument, nic, co by mělo platit do budoucna, ale teď jednorázově, tak je mu odpuštěno to penále, úroky z prodlení, případně náklady na vymáhání.

A ten, kdo to nese na svých bedrech u sociálního pojištění je samozřejmě stát. Je to tedy ono milosrdenství nebo onen přístup vstřícný ze strany státu. Myslím, že takto to má být. A když jsme projednávali s kolegou Patrikem Nacherem tady téma milostivého léta, tak jsme opakovaně říkali, ano, my tady vlastně máme jako zákonodárci dluh, protože většina nebo veškeré daňové nedoplatky jsou vymáhány takzvanými daňovými exekucemi, nedoplatky na sociálním pojištění jsou vymáhány přes ty takzvané správní exekuce a těch se samozřejmě to první milostivé léto netýkalo. Čili jenom pro veřejnost, my tady neopakujeme potřetí milostivé léto, to jsme jasně deklarovali, že se nestane, neotevíráme kapitolu téma soudních exekucí, bavíme se v tomto případě u tohoto tisku skutečně u těch nedoplatků na sociálním pojištění.

Tak to jenom na vysvětlenou. Děkuji vládě, děkuji Ministerstvu práce a sociálních věcí a děkuji také vedení České správy sociálního zabezpečení, s panem ředitelem Boháčkem, který také je gestorem tohoto tisku, tak jak je to připraveno. Chci říci, že jsme se poučili, takže i na základě poučení z těch soudních exekucí jsme například prodloužili tu dobu, bude od 1. července do 30. listopadu, to rozhodné období. A dokonce tady u toho sociálního pojištění, aby to dávalo smysl, tak se to týká jak fyzických, tak i právnických osob, to je potřeba také zdůraznit, se stejným principem. Ale abychom umožnili co nejširší využití milostivého léta správních exekucí, kde tedy mimochodem bude se to týkat až 715 000 fyzických osob a 262 000 právnických osob. Čili vidíme, že to nejsou malá čísla, kterým tuto možnost nabízíme, tak bude umožněno ty splátky rozložit do splátkového kalendáře.

U dluhu pod 50 000 na 12 měsíců, u dluhů, které přesahují 50 000 korun až - jestli se nepletu - do 60 měsíců. To všechno jsou kroky, které reagují na ty zkušenosti z toho předchozího milostivého léta.

Ještě jednou děkuji za to, že to dnes v prvním čtení projednáme. Avizuji dopředu i vám, kolegové poslanci, že bude možné se zúčastnit k tomuto tématu pracovního kulatého stolu 19. dubna tady na půdě Sněmovny. Dostanete všichni pozvánku, kde bude možné podrobněji, než tady na plénu to téma probrat i s členy podvýboru pro problematiku exekucí a insolvencí. A abychom stihli tu vládou deklarovanou účinnost 1. července, tak si tady dovoluji dát návrh podle § 91, odst. 2 jednacího řádu, pane předsedající, abychom až budeme uzavírat projednání v prvním čtení, odhlasovali zkrácení lhůty pro projednání ve výborech mezi prvním a druhým čtením o 35 dnů. Děkuju pěkně.

