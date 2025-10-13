Výborný (KDU-ČSL): Nenaplňuje mne důvěrou, že na prvním místě se řeší jen funkce

Celostátní konference KDU-ČSL, která je podle stanov nejvyšším rozhodovacím orgánem strany s výjimkou sjezdu, na svém řádném jednání projednala výsledky voleb do Poslanecké sněmovny.

Celostátní konference jasně deklaruje roli KDU-ČSL jako konstruktivní opozice, která bude v nadcházejícím volebním období pokračovat v obhajobě zájmů rodičů, dětí, seniorů a pečujících.

 

Celostátní konference KDU-ČSL dnes projednala aktuální politické dění, a to včetně výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. „V minulých dnech putovaly různé informace o tom, že KDU-ČSL bude tím, kdo bude jednat s vítězem voleb. KDU-ČSL však směřuje do opozice. Jedná se o velkou příležitost naplňovat to, co je rolí opozice, což je nejen kontrolovat vládu, ale také přinášet alternativní řešení. Nadále se budeme soustředit na dlouhodobé programové směřování KDU-ČSL – podpora rodičů a rodin, podpora vzdělávání nebo rozvoj venkova,“ uvedl předseda strany Marek Výborný.

Roli KDU-ČSL v opozici jsme si odhlasovali i na Celostátní konferenci KDU-ČSL. „Za nezbytnost považujeme velmi jasnou a hlasitou, ale slušnou opozici, která bude připomínat, že některé principy právního státu, například nezávislost veřejnoprávních médií, dále naše zahraničně-politické směřování a otázka bezpečnosti a obrany jsou věci zásadní a důležité. Na rozdíl od hnutí ANO, které tři roky odmítalo účastnit se jednání, jsme připraveni jednat s kýmkoliv tak, aby tyto priority byly zajištěny,“ doplnil.

Členové celostátní konference debatovali také nad počínáním vítězů voleb do Poslanecké sněmovny. „Nenaplňuje mne důvěrou a nadšením to, že na prvním místě se řeší jen místa a funkce. V tento moment je pro nás, občany České republiky, důležité, abychom se dozvěděli programové priority, tedy to, co budou hlavní témata, kterými se nová vláda bude zabývat,“ komentoval Výborný.

V následujícím volebním období si KDU-ČSL klade za cíl být i nadále zárukou hodnotové politiky, která staví na pevných základech – slušnosti, odpovědnosti a službě lidem. Cílem zůstává budovat prosperující, svobodnou a solidární zemi, která myslí na budoucí generace.

Celostátní konference přijala následující usnesení:

1. Celostátní konference KDU-ČSL konstatuje, že jsme plně opoziční stranou a vyzývá poslanecký a senátorský klub KDU-ČSL, aby se plně věnovaly opoziční práci – tedy kontrole nové vlády a přinášení alternativních řešení. Aby vystupovaly aktivně, nekompromisně, ale slušně včetně připravenosti spolupracovat na zásadních tématech jako je zahraničně-politické směřování ČR a zajištění bezpečnosti a obrany země.

Sjezd KDU-ČSL se uskuteční 24. až 25. dubna 2026 v Praze nebo Českých Budějovicích.

