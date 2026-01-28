Výborný (KDU-ČSL): Pane premiére, prosím, konejte

Vážený pane premiére, vládo, kolegyně, kolegové,
já musím připomenout, pane premiére, vaše opakovaná slova, vy se snažíte vůči nám tady, vůči veřejnosti neustále prezentovat jako silný premiér, tak pokud opravdu jste tím silným premiérem, tak vám musí být jasné, že ta vyjádření, která jsou spíš někde na úrovni bagatelizace toho, čeho jsme včera byli svědky, tak o tom skutečně nesvědčí. Já se tady pokusím znovu připomenout, já myslím, že to je vlastně velmi důležité.
To, co se tady totiž včera odehrálo, čeho jsme byli svědky, tak zůstává závažným útokem na samotné základy, principy demokratické politiky, na respekt k tomu, co definuje ústava této země, je to útok na principy dělby státní moci, na ten systém, který je ústavou definovaný a musím odmítnout, musím za KDU-ČSL jednoznačně odmítnout, že tyto pokusy, které tady vidíme, o nějakou relativizaci, ať už od vás nebo z té šílené tiskové konference Petra Macinky včera, by měly vést k tomu, že tady postupně budeme akceptovat tento způsob chování a jednání. To, co se nám tady snažíte Motoristé, hnutí ANO i SPD namluvit nám i veřejnosti, že se vlastně jednalo o nějaký způsob, nový způsob vyjednávání, že se nejedná o vydírání, tak to je třeba jednoznačně odmítnout.
Myslím, že i dnes tady jasně zaznělo, co to je vydírání, co je to útok a nátlak a vyhrožování. A připomenu, že ten útok a nátlak byl veden vůči prezidentu republiky, kterého se tady chci za nás jednoznačně zastat. To, že ty zprávy byly zveřejněny, tak to proto, že to nebyla žádná soukromá komunikace, kdy někdo píše někomu nějaké osobní soukromé věci o tom, kde se s kým potkal a co večeřel a podobně. To byla přece informace, která měla vést k politickému vydírání hlavy státu. Něco, co jsme si nedovedli před pár dny tady vůbec představit ani v tom nejhorším snu.
Je to pokus, kterému je potřeba učinit přítrž, a já marně hledám jiné řešení, než které jsme vám tady jasně řekli. Pane premiére, pokud jste skutečně silným premiérem, tak vy musíte toto jednak za prvé odmítnout. Já jsem s napětím a nadějí čekal, že když jste ráno šel k tomu pultu, takže uslyšíme od vás jasné distancování, jasný distanc od toho, čeho se dopustil člen vaší vlády, vicepremiér a předseda jedné z koaličních stran.
Žádné distancování tady od vás nezaznělo, jenom slova o tom, že to bylo nešťastné. No, tak to víme úplně všichni, to víme úplně všichni, že to bylo nešťastné, ale prosím pěkně, tady je potřeba se od těch věcí distancovat a v každé normální zemi by v tomto případě buď ministr rezignoval sám. A pokud tak Petr Macinka toho ve své samolibosti a neuvěřitelné aroganci není schopen, tak ho máte vy jako silný premiér z pozice místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí odvolat.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Druhou věc, kterou je potřeba připomenout, ten chaos, v kterém se nachází česká zahraniční politika, se po včerejšku ještě prohloubil. Trochu mě děsí, co dnes vykládá Petr Macinka generálnímu tajemníkovi Severoatlantické aliance. Ale jenom připomenu, byť to není nikde psané, ale je to standardní pravidlo, které vždycky platilo, a to, že delegaci na summity Severoatlantické aliance na prvním místě domlouvá premiér a prezident.
Já jsem tedy nezaznamenal, pane premiére, že byste si to včera prohodili s Petrem Macinkou. Nebo snad se tedy Macinka stal premiérem a Babiš pouze členem vlády? Tak já předpokládám, že tomu tak není, nikde jsem to nezaznamenal, tak byste měl jasně vysvětlit, jak to tedy bude s pozicí české vlády na letošním summitu Severoatlantické aliance, protože váš ministr si uzurpuje práva, které patří, pane premiére, vám. Vám je to jedno? Vy na to nebudete reagovat, vy s tím nic dělat nebudete? Já bych tedy očekával, že si dokážete své ministry srovnat, a to bez ohledu na to, jestli to jsou vaši ministři z hnutí ANO, nebo jestli to jsou ministři od vašich koaličních partnerů.
Znovu říkám, ta míra relativizace, bagatelizace toho, co jsme včera viděli, vnímali, tak je pro nás pro lidovce, myslím, že pro celou opozici tady naprosto neakceptovatelná. Tady ty mafiánské praktiky, kdy někdo v nočních a pozdních nočních hodinách, bylo to někdy, jestli jsem se díval o půl jedné v noci ta druhá část těch zpráv tímhletím způsobem komunikuje s hlavou státu, znovu říkám, s prezidentem republiky, byť prostřednictvím jeho poradce, tak to jsou věci, které skutečně patří do jako úplně jiné civilizace, kultury, politické kultury nebo čehokoliv podobného. A já myslím, že Sněmovna nemůže mlčet. My bychom také samozřejmě rádi tady projednávali body, které jsou na programu, máme jako lidovci připravený rodinný balíček a tak dále, a tak dále. Ale pane premiére, to je jenom vaše odpovědnost, to je jenom otázka vaší síly, anebo vaší slabosti, buď tady máme slabého premiéra, bohužel tomu tak stále, teď je, anebo dokážete být silný, dokážete se jasně postavit k těm přešlapům členů vaší vlády a také to řešit, anebo to nedokážete. A co je důležité, bylo by potřeba, abyste tady jasně teda vysvětlil, jak je to s českou zahraniční politikou a jakou roli v tom hraje ministr vaší vlády, který zjevně nepochopil, jaká je role a jaké jsou kompetence ministra zahraničí.
Dovolím si tedy, pane předsedající, abychom ty odpovědi skutečně slyšeli, tak navrhnout bod, který jsem tady říkal už včera, protože to řešení tady je jediné, to řešení skutečně musí spočívat v tom, že Petr Macinka skončí jako člen vlády. Nedovedu si představit jiné řešení. Proto navrhuji bod s názvem Oznámení rezignace Petra Macinky, případně jeho odvolání Andrejem Babišem.
Místopředseda PSP Jiří Barták: Já si píšu, oznámení rezignace...
Poslanec Marek Výborný: Oznámení rezignace Petra Macinky, případně jeho odvolání Andrejem Babišem.
Místopředseda PSP Jiří Barták: Petra Macinky, případně jeho odvolání, jeho odvolání premiérem Andrejem Babišem.
Poslanec Marek Výborný: A druhá věc, druhé téma, Sdělení premiéra, kdo bude zastupovat Českou republiku na summitu Severoatlantické aliance v roce 2026.
Místopředseda PSP Jiří Barták: Sdělení premiéra, kdo bude zastupovat Českou republiku na summitu NATO v březnu 2026.
Poslanec Marek Výborný: Roce 2026, já si myslím, že ten summit v březnu není, ale to se omlouvám. Místopředseda PSP Jiří Barták: Pardon, tak já jsem tam slyšel v březnu, možná...
Poslanec Marek Výborný: Ne. Já se obávám, že je až někdy na kraji léta. Teď nevím, jestli květen nebo červen.
Tak dámy a pánové, to jsou jednak ty body, které jsme slyšeli. Určitě nějaké pokusy o zklidnění situace jsou v pořádku. Ale pane premiére, rád bych vám taky připomněl, podívejte se na komunikaci na sociálních sítích, kterou vedou pánové Turek, Macinka a další. Tak jestli máte pocit, že v posledních 24 hodinách vůbec vás poslouchají nebo vás chtějí jakýmkoliv způsobem akceptovat a k tomu přispět, tak já ten pocit skutečně nemám. Takže jako silný premiér, pokud jím skutečně jste, tak byste si měl dokázat ve svém týmu a mezi svými ovečkami udělat skutečně pořádek. Takže, pane premiére, prosím, konejte.
Děkuji.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.