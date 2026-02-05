Jurečka (KDU-ČSL): Od vlády čekám systémová opatření, ne cedulky

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výzvě ministra Borise Šťastného chodit po schodech, nejezdit výtahem.

Foto: Interview ČT24
Popisek: Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka

Víte, jaké je zásadní opatření vlády pro zlepšení našeho zdraví? Cedulky u výtahu s nápisem, že máme jít pěšky. Ne, to není recese. Včera si k tomuto sdělení u výtahu ve Sněmovně svolal tiskovku ministr Šťastný a T. Okamura.

Jasný, řada z nás nežije úplně zdravě a sám jsem si před více jak půl rokem řekl, že musím snížit krmnou dávku a přidat pohyb, ale na to nepotřebuju vládní cedulky!

Od vlády čekám systémová opatření, jak podpořit prevenci a motivaci lidí i zodpovědné zaměstnavatele, kteří mohou hodně pomoci zlepšit zdraví svých zaměstnanců. Čekám revizi systému například u kapitační platby. Čekám využití dat, co jsme dali dohromady s panem prof. Duškem a jsou dnes poprvé historicky k využití pro nastavení veřejných politik v oblasti zdraví. Tohle naší bývalé vládě nikdo nepřipravil, ale současná to dostala v mašličkách.

Kdyby se vláda věnovala věcem, které zmiňuji, tak jí zatleskám. Za cedulky fakt ne. Tím spíše, že porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti a místo šetření dáme peníze z dluhu na tohle.

