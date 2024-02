Zábranský (Piráti): Unikátní Kobka 1 na Smíchovské náplavce hledá nového nájemce

reklama

Po téměř čtyřech letech je to poprvé, co mají zájemci znovu možnost ucházet se o atraktivní prostor v nábřežní zdi. Cílem výběrového řízení je atmosféru v lokalitě poblíž Palackého mostu kulturně a společensky oživit. Nabídky je možné zasílat až do 4. března 2024, s vítězným nájemcem bude podepsána smlouva na dobu neurčitou.

Anketa Funguje náš stát dobře? Jste spokojeni s úřady, zdravotnictvím, sociálními službami apod.? Ano 0% Částečně ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 13969 lidí

Plocha pronájmu kobky měří přes šedesát metrů čtverečních a v rámci jejího provozu je společně s ní možné využít předzahrádky či prostoru u vysoké nábřežní zdi, který slouží k pořádání větších akcí nebo k umístění různých panelových výstav. V rámci výběrového řízení bude primárně hodnocen provozní a dramaturgický záměr, jímž chce pronajímatel prostory užívat, dále bude hrát roli také nabídnutá cena za pronájem a předchozí zkušenosti provozovatele s podobným typem podnikání.

„Kobka 1 je společně s přilehlým okolím dlouhodobě samostatným a specifickým místem na Smíchovské náplavce se znatelně nižší návštěvností než její jižní část. Nájemce by se proto měl s tímto faktorem úspěšně vypořádat a využít pozitivních aspektů, které daná lokalita nabízí, jimiž jsou například lepší dopravní dostupnost nebo viditelnost kobky z frekventovaného Palackého mostu,“ říká pražský radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

„Pražské náplavky jsou unikátním prostorem, který obyvatelům našeho hlavního města i jeho návštěvníkům poskytuje prostor a příležitost k relaxaci, ale také možnost k poznání ojedinělých míst v přímé blízkosti Vltavy. Takže snahy o jejich kultivaci a zodpovědné provozování místních zařízení vnímám jednoznačně pozitivně,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Věříme, že zájemci uchopí možnost pronájmu jako jedinečnou příležitost k oživení významného veřejného prostoru. Je to totiž po téměř čtyřech letech vůbec poprvé, co mají možnost se o atraktivní prostor některé z kobek ucházet. Výhodou by pro ně mělo být rovněž to, že příjem nabídek nově digitalizujeme a je tak možné je podávat prostřednictví elektronického nástroje Tender arena,“ dodává tiskový mluvčí TCP Martin Boška.

Podrobná specifikace výběrového řízení včetně veškerých potřebných informací je k dispozici ZDE.

Adam Zábranský Piráti



transparentnost Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zábranský (Piráti): Praha vlastní Kasárna Karlín, změna majitele je potvrzena v katastru nemovitostí Zábranský (Piráti): Tržní místa v Praze zpřehlední praktická aplikace Zábranský (Piráti): Praha se brání proti pokutě od ÚOHS za protihazardní vyhlášku. Podá správní žalobu Zábranský (Piráti): Praha hledá nájemce atraktivních nebytových prostor v centru města

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE