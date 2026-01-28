Zahradil: To si ještě nikdy žádná vláda nedovolila

28.01.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zrušení rotace velvyslanců

Foto: Youtube
Popisek: Jan Zahradil

Zrušení výjezdu pro “balík” velvyslanců je způsobeno bezprecedentním krokem Fialovy vlády, která v dlouhém předstihu schválila výjezd několika desítek(!) jmen až od roku 2026, tedy dlouho po konci svého mandátu.

To si ještě nikdy žádná vláda nedovolila. A prezident se na tom podílel.

Samozřejmě, že někdy musí vláda schválit výměny velvyslanců, které se uskuteční až za další vlády. Nikdy ale nešlo o desítky(!) jmen, spíš o jednotky. Kdyby se jednalo o 3-4-5 nejnutnějších postů, pak by vše nepůsobilo tak nepatřičně, než když jde o více než 30 diplomatů. Je nutno si klást otázku, proč s tím vláda a Hrad tak spěchali.

O žádný skandál směrem ven se nejedná. Tzv. agrément (souhlas přijímajícího státu s osobou navrženého velvyslance) nebyl v těchto případech ještě udělen. Stávající velvyslanci zůstávají na svých místech.

Na závěr jen pro srovnání připomínám postup “proevropské” Tuskovy vlády v Polsku poté, co převzala moc v roce 2023. Vyměnila velmi rychle více než 50(!) již jmenovaných velvyslanců předchozí vládou.

Ing. Jan Zahradil

  • Řekněme NE evropské federaci!
