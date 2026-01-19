Zajíčková (ODS): Nový předseda ODS označil školství za prioritu

19.01.2026 17:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke školství podle nového vedení ODS.

Zajíčková (ODS): Nový předseda ODS označil školství za prioritu
Foto: ods.cz
Popisek: Renáta Zajíčková

Martin Kupka nevstupuje pouze do role předsedy ODS. Vstupuje do nové etapy této strany. Etapy, která vrací vzdělávání tam, kam patří: mezi tvrdá, strategická témata moderní pravicové politiky.

Nový předseda ODS označil školství za prioritu pevně spjatou s ekonomikou či bezpečností. Jasně řekl, že chce realizovat Reformu 8+2. Udělám maximum pro to, abychom tuto vizi společně naplnili. Těším se na spolupráci.

Svět v roce 2026 neodpouští stagnaci. Generace, která teď vyrůstá, bude muset čelit realitě, ve které bude umělá inteligence standardem. Bude soutěžit s globální konkurencí, o práci, o vliv, o budoucnost. A my jim musíme dát nástroje, aby v té soutěži obstáli. Ne sliby, ne kampaně – ale fungující systém, který jim dá dovednosti, sebevědomí a schopnost tvořit hodnotu.

Evropa ztratila výhodu levných energií i levné práce. Naší jedinou strategickou surovinou jsou hlavy našich lidí. Náš lidský kapitál musíme intezivně rozvíjet, nebo ztratíme i to poslední, co máme. Potřebujeme flexibilitu, modularitu a prostupnost. Potřebujeme systém pro dobu technologických inovací, ne skanzen Marie Terezie.

Budoucí úspěch Česka se rozhoduje ve škole – nikoliv až na trhu práce. Škola je místem, kde vzniká schopnost spolupracovat, chuŤ podnikat, odvaha hledat nová řešení. Vzdělávání je klíčem ke konkurenceschopnosti i k odolnosti společnosti. A ODS musí být silou, která si to konečně znovu bere za své.

Už nikdy nesmíme dopustit, aby ODS vnímala vzdělávání jako „měkké téma“ do počtu. Protože když rezignujeme na výchovu k odpovědnosti a výkonu, generaci mladých lidí, kteří dnes nerozumí trhu práce, bojí se soutěže a chyb a věří populistům.

Proto ODS musí nabídnout jasnou vizi a plán – cestu chytré evoluce našeho vzdělávání. Ta stojí na třech konkrétních krocích, které musíme prosadit:

Za prvé: Konec financování prázdných hodin – vracíme se k žákovi. Musíme mít odvahu říct, že školství nemůže být bezednou dírou na veřejné peníze a že toxické dědictví Babišovy éry v podobě financování ‚za odučené hodiny‘ musí skončit. Jako ODS musíme prosadit návrat ke zdravému rozumu, tedy financování na žáka, kde peníze následují dítě a kvalitu vzdělání, nikoliv prázdné kapacity. Jedině tak zajistíme, že každá koruna daňových poplatníků bude mít reálný dopad.

Za druhé: Konec čekárny v deváté třídě – start výkonu a smyslu. Není v pořádku, že devátá třída je pro mnoho žáků jen čekárnou na přijímačky a promarněným rokem. Reforma 8+2 zavádí místo něj dvouletý cyklus nižší střední školy zakončený tzv. malou maturitou – jednotnou výstupní zkouškou, která jasně říká, že mladý člověk zvládá klíčové kompetence.

Tento model posiluje motivaci, snižuje stres a činí přechod mezi základní a střední školou přirozeným, ne traumatizujícím krokem.

Za třetí: Miliardové úspory investujeme zpět do vzdělávání. Pojďme mluvit o číslech: analýza Centra ekonomických a tržních analýz potvrzuje, že změna struktury vzdělávacího systému a optimalizace školské infrastruktury uspoří až desítky miliard korun ročně, a další miliardy přinese vyšší ekonomická aktivita vzdělanějších absolventů.

To, o čem mluvím, nejsou izolované nápady, ale pevná součást návrhu Reformy 8+2, které jsem věnovala svůj minulý mandát. Spojila jsem síly se stovkami pedagogů,  s ekonomy i zaměstnavateli i samotnými žáky a studenty. Společně jsme navrhli komplexní reformu, kterou tvoří 10 klíčových opatření.

Jádrem změny je nová architektura 8+2 (8 let ZŠ a 2 roky povinného středoškolského základu) doplněná o vnitřní členění 3+3+2, což společně s jednotnou výstupní zkouškou a zavedením „malé a velké maturity“ přinese do systému jasné standardy, měřitelnost a motivaci k dokončení vzdělání.

V rámci konzultace návrhu jsem objela desítky škol, firem, pedagogických fakult, radnice... a vím, že mladí lidé, učitelé, rodiče i zaměstnavatelů chtějí změnu, protože systém z 90. let nefunguje. Ale zároveň se bojí další kosmetické úpravy, zmatků a administrativní zátěže. Oprávněně.

Skutečná reforma totiž potřebuje celospolečenskou dohodu o tom, že vzdělanost bude v Česku na prvním místě. ODS znovu přijímá roli lídra. Strany, která dohodu o vzdělávání nejen slíbí, ale skutečně garantuje.

Mgr. Renáta Zajíčková

  • ODS
  • poslankyně
