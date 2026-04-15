Zajíčková (ODS): Vysoké školství nesmí být černá díra na peníze

15.04.2026 10:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vysokému školství.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínová ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za ODS Renáta Zajíčková

Vysoké školství nesmí být černá díra na peníze daňových poplatníků, ani luxusní „úřad práce“ pro ty, kteří si studiem jen prodlužují mládí. Vzdělání je tou nejlepší investicí do vlastní budoucnosti a podle toho by měl vypadat i systém jeho financování.

Pro Česko je racionální cestou zavedení systému odložené participace po vzoru Velké Británie nebo Austrálie.

Jak by to fungovalo v praxi?

  • Student neplatí během studia žádné školné „na dřevo“.
  • Pokud díky kvalitní univerzitě získá nadprůměrně placenou práci, začne státu část nákladů postupně splácet.
  • Systém přirozeně motivuje k úspěšnému dokončení studia a eliminuje zneužívání výhod státního pojištění „věčnými studenty“.

Pokud chystaná vládní novela vysokoškolského zákona nepřinese odvahu sáhnout do financování, bude to jen další promarněná šance. Data mluví jasně: špičkové a konkurenceschopné univerzity pouhým litím dalších miliard do současného nefunkčního systému nevybudujeme.

Zajímá mě váš názor – dává vám tento model odložené spoluúčasti smysl? Napište mi do komentářů.

Mgr. Renáta Zajíčková

  • ODS
  • poslankyně
Psali jsme:

Zajíčková (ODS): Populismus a arogance Oto Klempíře v přímém přenosu
V šestnácti do práce. ODS představila novou vizi pro republiku
Zajíčková (ODS): Kratom je od konce našeho vládnutí přísně regulován
Zajíčková (ODS): Výsledky žáků stagnují nebo se zhoršují

Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Stínová vláda ODS

Zajímal by mě program Vaší stínové vlády a na jak dlouho bude platný. Jaké má styčné body s programem stínové vlády STAN a jak často se scházíte ? děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Další články z rubriky

Komínek (KSČM): Vypadá to, že příběh Lenky Šimůnkové bude definitivně zameten pod koberec

11:02 Komínek (KSČM): Vypadá to, že příběh Lenky Šimůnkové bude definitivně zameten pod koberec

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Lence Šimůnkové.