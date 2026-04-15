Zajíčková (ODS): Vysoké školství nesmí být černá díra na peníze

Vysoké školství nesmí být černá díra na peníze daňových poplatníků, ani luxusní „úřad práce“ pro ty, kteří si studiem jen prodlužují mládí. Vzdělání je tou nejlepší investicí do vlastní budoucnosti a podle toho by měl vypadat i systém jeho financování.
Pro Česko je racionální cestou zavedení systému odložené participace po vzoru Velké Británie nebo Austrálie.
Jak by to fungovalo v praxi?
- Student neplatí během studia žádné školné „na dřevo“.
- Pokud díky kvalitní univerzitě získá nadprůměrně placenou práci, začne státu část nákladů postupně splácet.
- Systém přirozeně motivuje k úspěšnému dokončení studia a eliminuje zneužívání výhod státního pojištění „věčnými studenty“.
Pokud chystaná vládní novela vysokoškolského zákona nepřinese odvahu sáhnout do financování, bude to jen další promarněná šance. Data mluví jasně: špičkové a konkurenceschopné univerzity pouhým litím dalších miliard do současného nefunkčního systému nevybudujeme.
Zajímá mě váš názor – dává vám tento model odložené spoluúčasti smysl? Napište mi do komentářů.
