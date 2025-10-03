Zálom (Svobodní): Babiš nebo Fiala? Chytli byste radši tyfus nebo choleru?

03.10.2025 10:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbou mezi ODS a ANO.

Zálom (Svobodní): Babiš nebo Fiala? Chytli byste radši tyfus nebo choleru?
Foto: Archiv L. Záloma
Popisek: Luboš Zálom, místopředseda Svobodných

Pustil jsem si předvolební superdebatu mezi Fialou a Babišem, a jediné, co na tom bylo super, byla asi moje výdrž a benevolence, díky níž jsem to nevypnul.

Objektivně vzato, Fiala byl v té debatě mnohem lepší - nicméně to je jen věc prostého marketingu. Co se týče bezobsažnosti a prázdnoty, nemají si oba tito kohouti našeho politického smetiště co vyčítat.

Co je lepší? Vláda Babišova nebo Fialova? Chytli byste radši tyfus nebo choleru?

autor: PV

