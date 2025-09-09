Zálom (Svobodní): V první řadě - aby stát nepošlapával svobodu jednotlivce

Účelové nepřiznané "koalice" jsou přirozenou reakcí na ne zcela spravedlivý volební systém, kvůli kterému spadne až příliš mnoho hlasů pod stůl a příliš velká část voličů se tak vlastně nepodílí na demokratickém rozhodování. Pokud někdo tvrdí, že je to nefér obcházení zákona, měl by nejdříve zdůvodnit, proč je pětiprocentní uzavírací klauzule něčím, co lze nazvat férovou podmínkou. A i kdyby se velké strany rozhodly nepřiznané koalice nějakým způsobem zakázat, třeba tím, že se prostě povolí jen stranické kandidátky nebo skutečné koalice, bylo by to oslabení demokracie. Proč nejít druhou cestou? Například v Nizozemí uzavírací klauzule není, a jediná podmínka vyžaduje, aby volební výsledek přinesl straně aspoň jednoho celého poslance. Znamená to pak samozřejmě větší obtíže při sestavování vládní koalice a někdo by mohl říct, že vláda, která z takové koalice vzejde, je nutně slabá - na druhou stranu, do jaké míry by síla vládní koalice měla být nějakým nutným cílem? Nemělo by nám jít v první řadě o to, aby stát nepošlapával svobodu jednotlivce?
autor: PV