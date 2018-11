Zaorálek (ČSSD): Trump je stále pánem na hřišti

Se zahraničním výborem jsme tento týden podnikli pracovní cestu do USA. Přímo na místě jsme tak sledovali výsledky a reakce na volby do Kongresu. V 39. volbách od roku 1862 prohrála strana úřadujícího prezidenta 35krát. Vyhrát sněmovnu byla tedy pro demokraty povinnost. Bohužel z těch demokratů, do kterých se vkládají zvláštní naděje v souvislosti s budoucností strany - Beto O'Rourke, Stacey Abrams nebo Andrew Gillum, nevyhrál ani jediný. Tyto volby byly přípravou k souboji o prezidenta za dva roky. Sesadit Trumpa ale vyžadovalo učinit nějaký průlom už teď. To se Demokratům nepodařilo. Trump je stále pánem na hřišti. Demokraté stojí před výzvou formulovat vlastní silná témata.

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zaorálek (ČSSD): Nestrašte! Zaorálek (ČSSD): Založení samostatného státu byl odvážný tvůrčí politický čin Zaorálek (ČSSD): Je čas mluvit s našimi spojenci, jaké mají úmysly a cíle Zaorálek (ČSSD): Za smrt každého našeho vojáka a neseme odpovědnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV