Zaorálek (SOCDEM): Nevzdávám se. Tahle země a její lidé za to stojí

Přátelé,
chci ze srdce poděkovat všem, kteří dali svůj hlas hnutí Stačilo. Velmi si vážím vaší podpory, důvěry i energie, kterou jste nám během posledních měsíců věnovali.
Během kampaně jsem se setkal s tisíci z vás na nejrůznějších místech. Tato setkání mě naplnila nadějí a přesvědčením, že žiji v zemi plné slušných a pracovitých lidí, kteří chtějí jen férové podmínky a důstojný život.
I když jsme tentokrát nepřekročili pětiprocentní hranici, jsem vděčný za každý jeden hlas pro naše hnutí i pro mě osobně. Každého z těchto hlasů si moc vážím.
Gratuluji hnutí ANO k vítězství a věřím, že Andrej Babiš splní sliby, které dal voličům.
Musím si teď v klidu vyhodnotit celou situaci a promyslet, co dál. Ale jedno vím jistě – nevzdávám se. Tahle země a její lidé za to stojí.
Děkuji vám.
Luboš
