Zaorálek (SOCDEM): Nevzdávám se. Tahle země a její lidé za to stojí

09.10.2025 21:03 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na výsledek parlamentních voleb

Zaorálek (SOCDEM): Nevzdávám se. Tahle země a její lidé za to stojí
Foto: Repro XTV
Popisek: Lubomír Zaorálek

Přátelé,

chci ze srdce poděkovat všem, kteří dali svůj hlas hnutí Stačilo. Velmi si vážím vaší podpory, důvěry i energie, kterou jste nám během posledních měsíců věnovali.

Během kampaně jsem se setkal s tisíci z vás na nejrůznějších místech. Tato setkání mě naplnila nadějí a přesvědčením, že žiji v zemi plné slušných a pracovitých lidí, kteří chtějí jen férové podmínky a důstojný život.

I když jsme tentokrát nepřekročili pětiprocentní hranici, jsem vděčný za každý jeden hlas pro naše hnutí i pro mě osobně. Každého z těchto hlasů si moc vážím.

Gratuluji hnutí ANO k vítězství a věřím, že Andrej Babiš splní sliby, které dal voličům.

Musím si teď v klidu vyhodnotit celou situaci a promyslet, co dál. Ale jedno vím jistě – nevzdávám se. Tahle země a její lidé za to stojí.

Děkuji vám.

Luboš

PhDr. Lubomír Zaorálek

  • SOCDEM
