Zaorálek (SOCDEM): Stop emisním povolenkám a asociální bruselské politice

Evropský parlament schválil emisní povolenky pro české domácnosti, které znamenají, že od prvního ledna roku 2027, to znamená už za rok, každá česká domácnost bude platit dalších 50.000 korun. Máte poslední šanci to zastavit.
V době, kdy se schvaloval tento úder pro české občany, tak dokonce Česká republika měla předsednictví a Petr Fiala to vyjednával, a podporoval. Podporoval to až tak, že Ursula Von der Leyen ho dokonce veřejně pochválila.
O co konkrétně jde? Jde o to, že když porostou ceny emisních povolenek, tak porostou i ceny benzinu, nafty, plynu i uhlí. Navíc se uvádělo, že emisní povolenky nebudou stát více než 70 EUR. A jaká je dnešní cena? Dnes už stojí dokonce 80 EUR!!! Při tomhle trendu nám nevystačí ani 3 pověstné svetry.
Máte moje slovo, že pokud hnutí STAČILO! uspěje v těchto parlamentních volbách, tak ŽÁDNÁ ČESKÁ DOMÁCNOST nebude tyto peníze platit. Stejně jako v roce 2016, když jsem byl ministrem zahraničí, tak jsem použil právo VETA a zastavil jsem povinné kvóty na migranty. A stejně tak zarazíme toto podřezávání českých domácností.
autor: PV