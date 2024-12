Zaorálek (SOCDEM): Vlna uprchlíků do Evropy určitě Rusům vadit nebude, naopak

Islámský stát nás ještě nedávno děsil. Dnes nám ale už vůbec nevadí, když jeho klíčový představitel Abú Muhammad al- Džúlání dobude vítězně Sýrii. Nevadí, že na jeho hlavu byla vypsána odměna 10 miliónů dolarů.

Šéf Islámského státu al- Baghdádí v roce 2011 pověřil Džúláního, aby založil syrskou větev organizace al Qáida. Tak se i stalo a tato organizace pod názvem Fronta an Nusra obsadila město Rakka.

Šance na svobodné volby a demokracii v Sýrii jsou podobné jako po příchodu vítězného Tálibánu do Afghánistánu po našem zoufalém úprku.

Leckdo se diví, jak výborně jsou islamisté vyzbrojeni. Stejně tak se diví řada dodavatelů zbraní na Ukrajinu, kde dnes jejich zbraně končí.

Média opakují, že to, co vidíme je porážka Ruska. Nejsem si tím jíst. Vlna uprchlíků do Evropy určitě Rusům vadit nebude, naopak. A pokud zjistíme, že Rusům zůstávají vojenské základny v Sýrii, budeme moci začít spekulovat, jak to vlastně bylo a kdo všechno měl v tomhle překvapení prsty.

PhDr. Lubomír Zaorálek SOCDEM



