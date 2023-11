Zdechovský (KDU-ČSL): Co se děje v huti Liberty Ostrava?

reklama

Před dvěma týdny jsem se setkal s odbory ve společnosti Liberty Ostrava, kterou sleduji již devět let. Po převzetí společnosti indickým majitelem to začalo jít z kopce. Poslední vysoká pec společnosti byla dočasně zastavena, a i po měsíci odstavení se stále nepodařilo její provoz obnovit, což vedlo k odchodu téměř šedesáti zaměstnanců.

Ve středu jsem se proto obrátil na Komisi s otázkou, jak hodlá pomoci evropskému hutnickému průmyslu, abychom se vyhnuli úplné závislosti EU na dovozu z Číny.

Pomohlo by, kdyby omezila dovoz z Číny do EU, potažmo Česka, tím by se vytvořila poptávka po výrobcích a ocelářské firmy by se mohli začít naplno vyrábět, což by přineslo pozitivní změny společnosti a vrátilo zpět jistotu práce zaměstnancům.V opačném případě hrozí nebezpečí finálního ukončení výroby v ostravské huti.

Pevně věřím, že k tomu nedojde.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL

