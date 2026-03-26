Zdechovský (KDU-ČSL): Evropa není čekárna

26.03.2026 21:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nelegální migraci

Foto: Screen: CNN Prima News
Popisek: Tomáš Zdechovský v pořadu Partie na CNN Prima News.

Evropa není žádná čekárna! A kdo tu nemá co dělat, musí odejít. Už nesmíme tolerovat praxi, že čtyři z pěti nelegálů u nás zůstávají. Dnes jsme proto v Evropském parlamentu schválili přísnější a jasná pravidla. Co se mění?

  • Platí pravidlo: kdo nemá právo zůstat, vrací se. N
  • ávratová centra mimo EU: žádné nekonečné přešlapování, ale reálný odchod.
  • Konec obstrukcí: odvolání už automaticky nezastaví návrat.
  • Povinnost spolupracovat: kdo odmítá, pocítí důsledky.
  • Možnost zajištění až na 24 měsíců – a déle u bezpečnostních hrozeb.
  • Větší tlak na země původu, aby si své občany přebíraly zpět.

Jednoduše: musíme být jako Evropa spravedliví k těm, kdo dodržují pravidla, ale tvrdí vůči těm, kdo je porušují. To je cesta, jak Evropu udržet bezpečnou.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

