Zdechovský (KDU-ČSL): Evropa není čekárna

Evropa není žádná čekárna! A kdo tu nemá co dělat, musí odejít. Už nesmíme tolerovat praxi, že čtyři z pěti nelegálů u nás zůstávají. Dnes jsme proto v Evropském parlamentu schválili přísnější a jasná pravidla. Co se mění?
- Platí pravidlo: kdo nemá právo zůstat, vrací se. N
- ávratová centra mimo EU: žádné nekonečné přešlapování, ale reálný odchod.
- Konec obstrukcí: odvolání už automaticky nezastaví návrat.
- Povinnost spolupracovat: kdo odmítá, pocítí důsledky.
- Možnost zajištění až na 24 měsíců – a déle u bezpečnostních hrozeb.
- Větší tlak na země původu, aby si své občany přebíraly zpět.
Jednoduše: musíme být jako Evropa spravedliví k těm, kdo dodržují pravidla, ale tvrdí vůči těm, kdo je porušují. To je cesta, jak Evropu udržet bezpečnou.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
