09.12.2025 6:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k demolici domů v oblasti Bedřiška.

Zelení: Místo dialogu přichází zastrašování. Místo hledání řešení přichází síla
Stojíme za Bedřiškou. Rodina se dvěma malými dětmi byla dnes v šest ráno probuzena představitelem obvodu v doprovodu policie a bylo jim oznámeno, že dům, na který navazuje jejich domov, se začíná bourat. Celou Bedřišku obklíčily policejní dodávky – právě v den, kdy se má na zastupitelstvu projednávat zastavení demolic a návrat k otevřenému dialogu.

Místo dialogu přichází zastrašování. Místo hledání řešení přichází síla. Místo práce s komunitou přichází snaha zbourat dům č. 8 za každou cenu.

Bedřiška přitom už roky dokazuje, že když se rodinám dá šance, vznikají stabilní a fungující sousedství. Místo, kde lidé spolupracují, navzájem se podporují a vytvářejí prostředí bezpečné pro děti i dospělé.

Tohle jsou komunity, které má město chránit – ne bourat. Ničit lidem střechu nad hlavou nikdy nevytvoří lepší řešení.

Budeme stát za Bedřiškou tak dlouho, jak to bude potřeba.

