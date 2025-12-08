Zelení: Místo dialogu přichází zastrašování. Místo hledání řešení přichází síla

Stojíme za Bedřiškou. Rodina se dvěma malými dětmi byla dnes v šest ráno probuzena představitelem obvodu v doprovodu policie a bylo jim oznámeno, že dům, na který navazuje jejich domov, se začíná bourat. Celou Bedřišku obklíčily policejní dodávky – právě v den, kdy se má na zastupitelstvu projednávat zastavení demolic a návrat k otevřenému dialogu.
Místo dialogu přichází zastrašování. Místo hledání řešení přichází síla. Místo práce s komunitou přichází snaha zbourat dům č. 8 za každou cenu.
Bedřiška přitom už roky dokazuje, že když se rodinám dá šance, vznikají stabilní a fungující sousedství. Místo, kde lidé spolupracují, navzájem se podporují a vytvářejí prostředí bezpečné pro děti i dospělé.
Tohle jsou komunity, které má město chránit – ne bourat. Ničit lidem střechu nad hlavou nikdy nevytvoří lepší řešení.
Budeme stát za Bedřiškou tak dlouho, jak to bude potřeba.
autor: PV