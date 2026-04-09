Zelení: Právo na interrupce má být garantované

09.04.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k právu žen na interrupci

Blíží se další pochod, který chce omezovat práva žen a zasahovat do rozhodování o vlastním těle. Stejně jako loni podpoříme protiakci, která jasně říká:

Právo na interrupce má být garantované a patří do ústavy. Právo rozhodovat o vašem těle patří pouze vám, ne politikům nebo ideologiím. Vaše tělo, vaše volba.

Přidejte se taky. Dejte najevo, že svoboda volby není samozřejmost, ale právo, které je potřeba bránit. Už tuto sobotu, 11. dubna, na Náměstí Republiky.

