Zelení: Útoky, výsměch, podezírání...

JUDr. Jiří Pospíšil byl položen dotaz

Dobrý den, myslíte, že je to demokratické kdo zastává nějakou ideologii, i když si o ní můžu myslet své, kandidovat? A proč teď? Vždyť komunisté jsou v politice od 90. let a jejich popularita zase narůstá - nebo právě proto to navrhujete? Co se ale spíš zamyslet nad tím, proč je dnes lidé stále volí...

