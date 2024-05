Zeman (PRO): Nizozemí již nebude poskytovat nelegálním migrantům „vstřícný“ azyl

Mgr. Bc. Vít Rakušan byl položen dotaz

Dobrý den, kdy bude ukončeno vyšetřování střelby na FF? Netrvá vyšetřování nějak dlouho? A druhá věc, co mě zajímá je, zda stát nějak odškodnil nebo odškodní rodiny obětí? Já netvrdím, že za to stát může, ale je to to nejmenší, co můžete udělat.

