Ženíšek (TOP 09): Vláda sama nebere vážně svoje programové prohlášení

Děkuji za slovo, pane místopředsedo,
já jsem ty hlavní důvody, proč nemůže mít tato vláda naši důvěru, zmínil včera na tiskové konferenci poslaneckého klubu. Pokusím se tedy na základě několika oblastí vysvětlit, proč jsme přesvědčeni, že tato vláda nebude dělat správné kroky pro tuto zemi, a proto nemůže mít naši důvěru. Já jsem schválně čekal a včera jsem pozorně poslouchal jednotlivé výstupy členů vlády a očekával jsem, že se tam dozvím něco ještě více, než je v samotném programovém prohlášení. A je pro mě opravdu zarážející, že v situaci, kdy se Evropa nachází v nejhorší bezpečnostní situaci v tomto století, tak ať už po přečtení programového prohlášení nebo po poslechu všech členů vlády včera za situace, kdy nám Rusko otevřeně vyhrožuje a kdy deklaruje, že chce svět, který my nechceme, že chce svět před naším vstupem do NATO, tak tam nikde není zmínka ani v těch proslovech, že Rusko je hrozba pro Evropu anebo že je agresorem v současném bezpečnostním prostředí Evropy.
Já chápu, že budete namítat, že jste již něco k tomu řekli nebo že jste to vysvětlili nebo že řeknete pravdu, kterou my tady všichni víme, že to říkat nemůžete, nebo že to v tom programovém prohlášení prostě být nemůže, protože máte koaličního partnera, který to říkat nemůže, nebo to tam zkrátka v tom programovém prohlášení mít nechce. Ale přistoupili jste, předstoupili jste před tuto Poslaneckou sněmovnu s programovým prohlášením, žádáte s ním o důvěru své vlády a v tom programovém prohlášení to zkrátka chybí.
Během těch vystoupení včera zaznívaly spíše floskule, že chcete mír v Evropě, chcete zachovat mír v Evropě. To chceme všichni, ale nějakou jasnou strategii, jak k tomu chcete přispět, tak jste nám zatajili nebo jste ji dosud nezmínili. Pokud tedy tou hlavní strategií, jak zachovat mír a bezpečnost v Evropě, není ministr obrany, co nesmí říkat, co si myslí, pokud to nejsou povinné návštěvy všech členů vlády do Bratislavy, která nás asi před vším ochrání, nebo pokud to není propaganda ruské strany z úst předsedy Sněmovny. My vnímáme obranu a vnímali jsme to i v té naší vládě jako závazek, ke kterému jsme se jasně hlásili, a tento závazek dle našeho názoru tato vláda, která žádá o důvěru, tak odmítá převzít, a vláda je v tomto směru pro nás naprosto nezodpovědná a chová se nekompetentně.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Stejně tak plochá nebo slabá je dle mého názoru i oblast zahraniční politiky. Místo silné Evropy třeba, tak je nám nabízeno partnerství s Ficem a Orbánem. Je tady stále příklon k něčemu, co v praxi nefunguje, neexistuje to a stále, pořád po tom toužíte. To je ta V4, místo nějakých alespoň příklonů k nějakým hodnotám, tak slyšíme ticho a místo odvahy tak je tady pouze kalkul, který se nejenom vám jako celé vládě, ale celé České republice, tak se brzy vymstí. Nemá cenu zmiňovat, že stále čekáme na nějaké prohlášení směrem k Grónsku nebo podpoře Dánského království. Toho se asi nedočkáme, ale zato jste už stihli, přestože ještě nemáte důvěru, rozprášit třeba zkušené diplomaty na pozicích vrchních ředitelů na Ministerstvu zahraničních věcí. Ale tomu se chci věnovat až zítra během interpelací.
Česká republika není, co se velikosti týče, ani Polsko, nemá tak velkou ekonomiku jako Německo, nemáme jaderné zbraně, jako třeba Francie, a tím jediným, co máme nebo můžeme používat v zahraniční politice nebo v obraně, tak je naše důvěryhodnost, předvídatelnost a tu dle našeho názoru nebo kvůli této vládě ztrácíme. Slabá diplomacie a slabá obrana znamená slabý stát a slabý stát si v dnešním světě rozhodně nikdo z nás nemůže dovolit. A i z těchto důvodů jaké jsem uvedl předtím a uvádím teď, tak tato vláda nemůže získat naši důvěru. Těch rozporů nebo ta nedůslednost, která nebyla pak ani napravena třeba v těch jednotlivých výstupech členů vlády, tak nalezneme mnohem více i v dalších kapitolách programového prohlášení.
A jeden z takových třeba příkladů, který ještě si dovolím zmínit, tak je kapitola týkající se vědy a výzkumu, kde naopak je řada cílů, které bych já sám osobně velmi rád podpořil, kdyby se nám je nepodařilo splnit a prosadit už v loňském roce. Mám na mysli třeba změnu metodiky hodnocení nebo změnu daňových odpočtů pro firmy, které chtějí investovat do svého vývoje nebo výzkumu, a jsou uvedeny v programovém prohlášení jako jedna z priorit. Uvádím to záměrně na závěr svého vystoupení, protože to ukazuje na jednu věc. Tato vláda nemůže být brána naprosto vážně, protože i ona sama nebere vážně svoje programové prohlášení, protože si ho po sobě ani nepřečetla.
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.