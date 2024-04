Zimola (Z 2020): Aktuální starosti starosty? Obchvat města

reklama

Nová Bystřice je příhraniční město, které doslova skrz centrum protíná silnice II. třídy v majetku Jihočeského kraje. Už před padesáti lety soudruzi plánovali východní obchvat města, který asi logicky neměl urychlit cestu na prohnilý Západ, ale ulevit městu od nákladní dopravy. V průběhu let se tento koridor pro obchvat zpřesňoval a kvůli rozšiřování města i trochu vzdaloval od města, až definitivně zakotvil v současném územním plánu. Jeho problém je, že vede (virtuálně) přes dvě údolí a asi jen příznivec supermoderních technologií mohl očekávat, že se přes ně auta budou přenášet vzducholoděmi, lanovkou anebo teleportací.

Před dvěma lety Jihočeský kraj vysoutěžil projekční firmu a ta, světe div se!, do určeného koridoru nakreslila technické řešení obchvatu. A v našem malém milém městečku začaly bouchat emoce! Nejvíc překvapeni byli ti, kteří celé roky věděli, že obchvat povede nad a vedle jejich nemovitostí a definitivně jim vezme dosavadní klid. Na pomoc si vzali zvlášť chráněné živočichy a rostliny, které deportovali z jejich dosavadních přirozených prostředí a jejich nahodilým výskytem zdůvodňovali zrůdnost chystaného obchvatu. K ruce jim přispěchali zahrádkáři a občasní chalupáři, vesměs z našeho největšího a nejmoudřejšího města, kteří začali místní poučovat, co se jejich necitlivým a barbarským jednáním stane s přírodním rázem naší České Kanady. Co na tom, že při cestě na svou milovanou chaloupku jedou svižně po dálnicích a mnoha obchvatech, ty jim nevadí, protože tam je přece problém nepálí! A co na to místní? No naštvali se! Zdravě a dravě. Zejména ti, kteří mají své domy a byty podél dnes průjezdné hlavní silnice a od rána do večera se jim otřásají okenní tabulky při průjezdu těžkých aut. Nemohou otevřít okna, bojí se pustit malé děti samy do školy, mamky s kočárky mají strach, aby je náraz větru od kamionů nepovalil. Na náměstí je posezení na předzahrádkách restaurací zpestřováno předváděcí jízdou nejnovějších tahačů a znalci se dohadují, kolik kubíků dřeva veze ten který kamion.

Ano, bouře mozků a překřikování na sociálních sítích nebere od té doby konce. Odpůrci obchvatu si neberou rukojmí a tak se o sobě dozvídám, jaké v tom mám osobní zájmy a kolik pozemků výhodně prodám. Nestěžuju si, chytrý se podívá do katastru a ví, že nemám co zpeněžovat, hloupému to nevyvrátíte a bude přesvědčen o své pravdě. Když jsem chtěl, abychom si my jako zastupitelé ověřili, čí názor má většinu, odmítla to většina našich zastupitelů s tím, že lidé nemají o obchvatu informace a hlasovali by pod emocemi! Obzvlášť pikantní to bylo od zdejšího obskurního sdružení Živé Bystřicko, které svůj volební program založilo nejen na "transparentním projednáváním všeho se všemi", ale hlavně na nenávisti proti mně a netajilo a netají se snahou mě odstranit. V téhle snaze jim celkem fandím, rád si konečně odpočinu, ale budu rád, když program AntiZimola nahradí poctivou prací a důmyslným rozvažováním nad skvělou budoucností našeho města, nikoli stupidním bouráním všeho, co se nám tady v uplynulých letech podařilo. Tak tihle výtečníci, kterým už dnes nikdo neřekne jinak než Lživé Bystřicko, nejprve odmítli referendum (jakože lidi jsou blbí a co nám do toho majíé co kecat!) a teď objíždí kraj a krajské zastupitele, aby je přesvědčili, že Bystřice obchvat nepotřebuje a že si poradíme jinak. Jak, to zatím nikomu neprozradili - a ani neprozradí, protože jiná možnost, jak dostat kamiony z centra města a ze současné průjezdné trasy přes město prostě neexistuje!

Víte ale, co je na tom našem současném dění nejzajímavější? Jednak to, že se ukazuje, kdo je kdo. Lidi se prostě odhalují více a snázeji a tak se stane, že vás potěší člověk, o kterém jste doteď ani nevěděli anebo si mysleli, že ho to či ono nezajímá, a naopak o někom, o kom jste měli dobré mínění, si už už nic dobrého myslet nemůžete. Jednak ale zjištění, že to jinak klidné město fakt žije! Když zastupitelé odmítli můj návrh na konání referenda, zvedla se ve městě taková vlna nesouhlasu, že během týdne se nasbíralo skoro dvakrát tolik podpisů pro konání referenda, než jich předepisuje zákon! Klobouk dolů, jsem pyšný na své spoluobčany a na to, jak se sebou nehodlají nechat orat!

V jiných městech řeší vyhlášky, investiční stavby, kasina a herny - u nás řešíme stavbu, kterou si objednává Kraj, platí Kraj a dělá to pro nás a naši bezpečnost. Názor města mu může být lhostejný, přesto teď čeká, jak se vyjádříme. Chci všechny krajské zastupitele požádat o trpělivost a nabízím komukoli z nich vysvětlení, bude-li chtít. Osobně jsem přesvědčen, že hrstka manipulativních sobců, mnohdy bez trvalého bydliště a myslících jen na své já, nesmí překřičet většinu, které se tranzitní doprava přes město týká dennodenně.

To jsou starosti, co?

