Zuna (TOP 09): Jednání o vydání Babiše i Okamury proběhlo věcně a konstruktivně

22.01.2026 6:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání Mandátového a imunitního výboru.

Zuna (TOP 09): Jednání o vydání Babiše i Okamury proběhlo věcně a konstruktivně
Foto: TOP 09.cz
Popisek: Poslanec Michal Zuna (TOP 09)

Aktuálně z proběhlého Mandátového a imunitního výboru. Tam dnes již kvůli žádosti o vydání k trestnímu stíhání počtvrté zavítal Andrej Babiš a nově také Tomio Okamura.

Jednání výboru je vždy neveřejné. Proto narozdíl od jiných ctím zásadu, že informace z neveřejných jednání se nevynášejí.

Obecně však mohu potvrdit, že jednání proběhlo věcně a konstruktivně. Právě proto, že bylo neveřejné. Představení a hru na mučedníky však můžeme očekávat až při veřejném projednání a následném vzájemném nevydání.

Michal Zuna

  • TOP 09
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Bude veselo.“ Dohoda MERCOSUR poslána k soudu, hlásí europoslanec
Předseda Svobodných Vondráček se stává zakládajícím členem Podvýboru pro svobodu slova
Senátorka Kovářová: Manipulativní, ideologické, pitomě podrážděné
Občané jsou znečišťovatelé? Slova u Moravce neprošla jen tak

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TOP 09 , Zuna

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Vydá sněmovna Babiše a Okamuru?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Lukáš Vlček byl položen dotaz

Odvody daní

Dobrý den, od 90.let je tu takový nešvar, kdy zejména vietnamská komunita "zvláštně" odvádí/neodvádí daně. Osobně se mi nestalo za oněch více než 30 let, že by mi nějaký prodejce dal stvrzenku o nákupu. Vzhledem k tomu, že síť jejich prodejen, tržišť atd. je po celé ČR, lze usuzovat na obrovský daňo...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pro přirozenou očistu střeva stačí jen dvě surovinyPro přirozenou očistu střeva stačí jen dvě suroviny O síle ženské rozkoše rozhoduje šířka palceO síle ženské rozkoše rozhoduje šířka palce

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Bartoš (Piráti): Někdo zaútočil sekerou na výlohu mé kanceláře

12:17 Bartoš (Piráti): Někdo zaútočil sekerou na výlohu mé kanceláře

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k útoku na poslancovu kancelář.