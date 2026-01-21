Zuna (TOP 09): Jednání o vydání Babiše i Okamury proběhlo věcně a konstruktivně

Aktuálně z proběhlého Mandátového a imunitního výboru. Tam dnes již kvůli žádosti o vydání k trestnímu stíhání počtvrté zavítal Andrej Babiš a nově také Tomio Okamura.
Jednání výboru je vždy neveřejné. Proto narozdíl od jiných ctím zásadu, že informace z neveřejných jednání se nevynášejí.
Obecně však mohu potvrdit, že jednání proběhlo věcně a konstruktivně. Právě proto, že bylo neveřejné. Představení a hru na mučedníky však můžeme očekávat až při veřejném projednání a následném vzájemném nevydání.
