Zwyrtek Hamplová: Co to, proboha, je?

29.08.2025 11:17 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na prohlášení ministryně Černochové k použití jaderné zbraně

Zwyrtek Hamplová: Co to, proboha, je?
Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Doufám, že fejk! Slova ministryně obrany, že použití jaderné zbraně na Ukrajině by nám vlastně nevadilo, a Jiřího Pehe, který připouští útok Zelenského (!!!) na Maďarsko (!!!) a jeho vojenské obsazení a že NATO by možná svému členu ani nepomohlo, jsou oba neuvěřitelné výroky, pokud je oba skutečně vyslovili…

černochová

Prý ano… Co dodat… EU prostě končí. Jen aby se to stalo zavčas, než zničí Evropu a evropské země. Chraňme naše obce a města před něčím podobným. Je to obrovský hazard takoví lidé kdekoli, kde mohou cokoli ovlivňovat.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zwyrtek Hamplová: ÚOHS není jediný úřad, který porušuje zákon
Zwyrtek Hamplová: Díky, Donalde
Zwyrtek Hamplová: Ministerstvo financí šilhá po účtech obcí
Zwyrtek Hamplová: Kauza bitcoin - neuvěřitelný chaos

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Černochová , Senát , Ukrajina , Zwyrtek Hamplová

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Ohrožuje ministryně obrany Jana Černochová svými prohlášeními bezpečnost České republiky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

V čem je jiná nemocnice 21.století?

A kolik by její výstavba stála? A hlavně, podle vás jedna nemocnice nahradí ty stávající v Praze? Podle mě nenahradí, takže se dál bude muset investovat i do oprav těch stávajících. A druhá věc, nemyslíte, že problém není ani tak v nedostatku nemocnic, ale v personálu? A to nejen v nemocnicích, ale ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Jednoduchý vizuální trik pro zlepšení běžeckých výkonůJednoduchý vizuální trik pro zlepšení běžeckých výkonů Protizánětlivého keříku ostružiníku se bojí i křečové žílyProtizánětlivého keříku ostružiníku se bojí i křečové žíly

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kobza (Stačilo!): Komunisté dali i vzali?

12:12 Kobza (Stačilo!): Komunisté dali i vzali?

Tak jsme měli další výročí srpna 1968.