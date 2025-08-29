Zwyrtek Hamplová: Co to, proboha, je?

Doufám, že fejk! Slova ministryně obrany, že použití jaderné zbraně na Ukrajině by nám vlastně nevadilo, a Jiřího Pehe, který připouští útok Zelenského (!!!) na Maďarsko (!!!) a jeho vojenské obsazení a že NATO by možná svému členu ani nepomohlo, jsou oba neuvěřitelné výroky, pokud je oba skutečně vyslovili…
Prý ano… Co dodat… EU prostě končí. Jen aby se to stalo zavčas, než zničí Evropu a evropské země. Chraňme naše obce a města před něčím podobným. Je to obrovský hazard takoví lidé kdekoli, kde mohou cokoli ovlivňovat.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
