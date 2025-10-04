Zwyrtek Hamplová: Měli těžké soupeře - provládní veřejnoprávní a další média

Gratuluji jasnému vítězi voleb. Budoucí premiér Andrej Babiš se svým týmem... Gratuluji rovněž dalším úspěšným opozičním stranám - SPD a Motoristům. Všechny nás čeká mnoho práce. A jak říkal Andrej Babiš - žádných 100 dnů - HNED… Výsledky opozice jsou zasloužené a těžce odpracované. Dámy a pánové včetně jejich rodin si zaslouží velký respekt. Měli těžké soupeře - tím nemyslím vládní strany, ale zejména provládní veřejnoprávní a další média. Přesto a navzdory tomu uspěli… Tato vláda končí… Naše země čeká s nadějí na vládu novou… A té bychom měli všichni, kdo to umíme a máme tu vůli, být oporou.
autor: PV