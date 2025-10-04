Zwyrtek Hamplová: Měli těžké soupeře - provládní veřejnoprávní a další média

Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům voleb.

Zwyrtek Hamplová: Měli těžké soupeře - provládní veřejnoprávní a další média
Foto: Archiv PL
Popisek: Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová

Gratuluji jasnému vítězi voleb. Budoucí premiér Andrej Babiš se svým týmem... Gratuluji rovněž dalším úspěšným opozičním stranám - SPD a Motoristům. Všechny nás čeká mnoho práce. A jak říkal Andrej Babiš - žádných 100 dnů - HNED… Výsledky opozice jsou zasloužené a těžce odpracované. Dámy a pánové včetně jejich rodin si zaslouží velký respekt. Měli těžké soupeře - tím nemyslím vládní strany, ale zejména provládní veřejnoprávní a další média. Přesto a navzdory tomu uspěli… Tato vláda končí… Naše země čeká s nadějí na vládu novou… A té bychom měli všichni, kdo to umíme a máme tu vůli, být oporou. 

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Psali jsme:

ČT

Dobrý den, podle vás je ČT zárukou nějaké nezávislosti a vyváženosti, a že je nutné ji povinně platit? Vždyť podle mě co se týká zpravodajství, stejnou roli a podle mě i lépe plní třeba prima CNN.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům voleb.