Zwyrtek Hamplová: Ministr stanovil velvyslanci cizího státu jasné hranice

04.01.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu na reakci ministra Macinky ke kritice Tomia Okamury ukrajinským velvyslancem

Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Vyjádření našeho ministra zahraničních věcí je zcela na místě. Dovolí si vůči nám jen to, co my sami jim dovolíme. Ministr svými slovy stanovil velvyslanci cizího státu jasné hranice.

Doba “známkování” našich vrcholných představitelů z jejich strany skončila.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Okamura , Senát , Ukrajina , Zwyrtek Hamplová , Macinka

Má velvyslanec jiného státu právo veřejně komentovat domácí události v zemi, v níž působí?


