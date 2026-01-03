Vyjádření našeho ministra zahraničních věcí je zcela na místě. Dovolí si vůči nám jen to, co my sami jim dovolíme. Ministr svými slovy stanovil velvyslanci cizího státu jasné hranice.
Doba “známkování” našich vrcholných představitelů z jejich strany skončila.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.