Zwyrtek Hamplová: NE akci landsmanšaftu v České republice

Také považujete za nepřijatelné, aby se na území naší země konal sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu?
Patřím mezi signatáře dopisu, který vyjadřuje jasný nesouhlas s konáním této akce na území České republiky.
Text dopisu:
Signatáři dopisu vedení Sudetoněmeckého landsmanšaftu ze dne 14. 1. 2026:
1. Belica, Miroslav, bývalý diplomat a publicista
2. Budil Ivo, vysokoškolský pedagog, antropolog
3. David Ivan, europoslanec
4. Doležal Tomáš, poslanec
5. Drulák Petr, předseda spolku Svatopluk
6. Gulyáš Michal, herec
7. Hájek Petr, novinář
8. Hampl Petr, sociolog
9. Henek Ladislav, novinář
10. Hogenová Anna, vysokoškolská pedagožka, filozofka
11. Hynek Jiří, podnikatel
12. Kavan Jan, bývalý ministr zahraničí
13. Keller Jan, sociolog
14. Klusáček Michal, letecký konstruktér
15. Kociánová Martina, novinářka
16. Konečná Kateřina, europoslankyně
17. Křeček Stanislav, ombudsman
18. Kříž Karel, ekonom
19. Kulfánek Emil, Český svaz bojovníků za svobodu
20. Kuras Benjamin, spisovatel
21. Majerová Zuzana, poslankyně
22. Mrázek Petr, Československý svaz protifašistických bojovníků
23. Panenka Radim, novinář
24. Polanský Jaroslav, novinář
25. Prokop Vít, publicista
26. Rajchl Jindřich, poslanec
27. Semín Michal, publicista
28. Schneider Jan, bezpečnostní analytik
29. Skalický Jan, dopravní expert a vodohospodář
30. Sterzik Daniel, blogger
31. Stoniš Marek, novinář
32. Strejček Ivo, analytik a člen správní rady Institutu Václava Klause
33. Sušová Salminen Veronika, publicistka
34. Šiška Jaromír, podnikatel
35. Štefec Jaroslav, vojenský analytik
36. Šustek Vojtěch, archivář
37. Švihlíková Ilona, ekonomka
38. Téra Michal, historik
39. Turoňová Jana, právnička
40. Vašát Petr, podnikatel
41. Veselý Vlastimil, ředitel Společnosti za obranu svobody projevu
42. Weigl Jiří, ředitel Institutu Václava Klause
43. Zahradil Jan, bývalý poslanec EP
44. Zwyrtek Hamplová Jana, advokátka a senátorka
Děkuji Vám všem!
(komplexní materiál najdete na stránkách spolku Svatopluk ZDE)
