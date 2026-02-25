SPD: Prosazujeme co nejrychlejší přijetí zákona o závazném referendu

26.02.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci

SPD: Prosazujeme co nejrychlejší přijetí zákona o závazném referendu
Foto: SPD
Popisek: Logo SPD

Vážení přátelé,

prosazujeme co nejrychlejší přijetí zákona o závazném referendu. Občané mají mít právo přímo rozhodovat o klíčových otázkách veřejného zájmu a suverenity České republiky. Odmítáme kriminalizaci legitimních politických postojů a prosazujeme posílení právních záruk svobody projevu a politické soutěže. Za klíčové hospodářské priority považujeme plnou státní kontrolu nad firmou ČEZ, dostavbu jaderných bloků, energie za dostupné ceny, podporu bydlení a silný průmysl. Dostupnou veřejnou dopravu považujeme za základní veřejnou službu státu. Státní podpora rodiny je zásadní pro zastavení dramatického propadu porodnosti. Prosazujeme zrušení emisních povolenek prvního i druhého typu, protože představují fatální hrozbu pro českou ekonomiku i životní úroveň občanů.

1. Prosazujeme co nejrychlejší přijetí zákona o závazném referendu. Občané mají mít právo přímo rozhodovat o klíčových otázkách veřejného zájmu a suverenity České republiky.

Celostátní referendum je dlouhodobou programovou prioritou hnutí SPD a vítáme, že se na náš návrh stal součástí programového prohlášení nové vlády. Ústava České republiky s přímou účastí občanů na výkonu státní moci jednoznačně počítá, a proto považujeme za nutné, aby byl ústavní zákon o celostátním referendu nejen přijat, ale také uveden do praxe bez zbytečných odkladů. Odložení jeho účinnosti až na rok 2029 považujeme za neodůvodněné.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  • SPD
SPD prosazuje, aby zákon vstoupil v účinnost nejpozději od roku 2027 a aby šlo o skutečně proveditelné a závazné referendum s dosažitelnými podmínkami pro jeho vyvolání a s povinností vlády i Parlamentu respektovat jeho výsledky. Jen tak budou moci občané přímo rozhodovat o klíčových otázkách veřejného zájmu a suverenity České republiky.

2. Odmítáme kriminalizaci legitimních politických postojů a prosazujeme posílení právních záruk svobody projevu a politické soutěže

Pokusy o trestní stíhání předsedy hnutí SPD Tomia Okamury v souvislosti s předvolební kampaní považujeme za vážné ohrožení svobody politické soutěže. Kriminalizace legitimních politických názorů je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a s principy demokratického právního státu.

Hnutí SPD zásadně odmítá zneužívání trestního práva k politickému boji a trvá na tom, aby poslanecká imunita plnila svůj základní smysl, tedy ochranu politických názorů opozice před účelovým pronásledováním. Budeme proto prosazovat jasnější zákonné vymezení hranice mezi trestným činem a politickým projevem, zejména v době volebních kampaní, a posílení právních záruk svobody projevu a politické soutěže.

3. Za klíčové hospodářské priority považujeme plnou státní kontrolu nad firmou ČEZ, dostavbu jaderných bloků, energie za dostupné ceny, podporu bydlení a silný průmysl

Hospodářská strategie nové vlády „Česko: Země pro budoucnost 2.0" představuje návrat k racionální ekonomické politice založené na soukromých investicích, silném průmyslu a dostupných energiích. Hnutí SPD považuje za klíčové převzetí plné státní kontroly nad strategickou energetikou prostřednictvím výkupu podílů minoritních akcionářů společnosti ČEZ, což umožní udržet nízké ceny elektřiny pro domácnosti i firmy a urychlit výstavbu nových jaderných bloků.

Stejně důležité je zásadní zjednodušení povolovacích procesů prostřednictvím nového stavebního zákona a systematická podpora výstavby minimálně 50 tisíc cenově dostupných bytů ročně, včetně obecního, nájemního a družstevního bydlení. Součástí této strategie a politiky musí být také boj proti nelegálnímu zaměstnávání cizinců a vyšší investice do technického vzdělávání.

4. Dostupnou veřejnou dopravu považujeme za základní veřejnou službu státu

Hnutí SPD považuje dostupnou veřejnou dopravu za základní veřejnou službu státu. Připravované zvýšení slev na jízdném pro seniory a studenty na 75 procent od roku 2027 napravuje škody způsobené předchozí vládou vedenou Petrem Fialou, která tyto slevy výrazně omezila. Zvýhodněné jízdné se musí vztahovat nejen na dálkovou, ale i na regionální a integrovanou dopravu, která je pro seniory, studenty a rodiny s dětmi klíčová. Dostupná veřejná doprava je konkrétním projevem sociální odpovědnosti státu.

5. Státní podpora rodiny je zásadní pro zastavení dramatického propadu porodnosti

SPD prosazuje zásadní podporu rodin. Obnovení školkovného a slevy na manželku či manžela pečujících o děti bez věkového omezení od roku 2027 je nezbytné k zastavení demografického propadu a k finanční stabilizaci pracujících rodin. Tyto prorodinné nástroje musí být trvalou součástí daňového systému a musí být doplněny o dostupné bydlení a dlouhodobou prorodinnou strategii.

6. Prosazujeme zrušení emisních povolenek prvního i druhého typu, protože představují fatální hrozbu pro českou ekonomiku i životní úroveň občanů

Systémy emisních povolenek EU ETS 1 a ETS 2 představují vážnou hrozbu pro český průmysl, energetiku i životní úroveň občanů. Hnutí SPD proto považuje za jeden z hlavních úkolů nové české vlády aktivní prosazování jejich zrušení na úrovni EU a odmítnutí přenášení jejich nákladů na české domácnosti a firmy. K dosažení tohoto cíle se spojíme se všemi racionálně uvažujícími politickými subjekty v rámci EU. 

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

