Ministr Juchelka: Rozpočet na sociální služby je v troskách

Jednání s kraji potvrdilo to, co jsem krátce po svém nástupu na MPSV zjistil, rozpočet na sociální služby, který jsem zdědil po Marianu Jurečkovi, je v troskách. Narovinu – situace je kritická. Můj předchůdce zanechal finance v takovém stavu, že reálně hrozí omezování péče nebo zastavení rozvoje služeb pro ty nejzranitelnější.
Na ministerstvu teď pracujeme na maximum, abychom tuto „sekeru“ vykryli a kraje nemusely drasticky škrtat. Není možné, aby senioři a lidé, kteří potřebují pomoc, dopláceli na to, že někdo nezvládl základy plánování. Budu vás o každém kroku informovat!
Ing. Aleš Juchelka
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.