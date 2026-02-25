Ministr Juchelka: Rozpočet na sociální služby je v troskách

26.02.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Informace o stavu rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, publikovaná na svém veřejném facebookovém profilu

Ministr Juchelka: Rozpočet na sociální služby je v troskách
Foto: Hans Štembera
Popisek: Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí

Jednání s kraji potvrdilo to, co jsem krátce po svém nástupu na MPSV zjistil, rozpočet na sociální služby, který jsem zdědil po Marianu Jurečkovi, je v troskách. Narovinu – situace je kritická. Můj předchůdce zanechal finance v takovém stavu, že reálně hrozí omezování péče nebo zastavení rozvoje služeb pro ty nejzranitelnější.

Na ministerstvu teď pracujeme na maximum, abychom tuto „sekeru“ vykryli a kraje nemusely drasticky škrtat. Není možné, aby senioři a lidé, kteří potřebují pomoc, dopláceli na to, že někdo nezvládl základy plánování. Budu vás o každém kroku informovat!

Ing. Aleš Juchelka

  • ANO 2011
  • ministr práce a sociálních věcí
