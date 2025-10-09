Zwyrtek Hamplová: Pana Foltýna platily ozbrojené složky

Pana Foltýna platily vládě Petra Fialy ozbrojené složky. Nevěříte? Již před více než rokem jsem požádala premiéra Fialu o informace mimo jiné k pracovněprávnímu vztahu pana Foltýna k Úřadu vlády. To po jeho urážkách nepohodlných. V první odpovědi se premiér odpovědi evidentně vyhnul obecnými formulacemi. Po doplňující otázce (není to s námi advokáty jednoduché) musel rezignovat a odpověděl.
Pan Foltýn nebyl v žádném pracovněprávním ani obdobném vztahu k vládě. Maskovalo se to "jmenováním" bez obsahu. Na místo Úřadu vlády byl "převelen" a platila ho armáda.
Možná nastal čas, aby se na to nový ministr obrany podíval, co vše může armáda platit a zda může voják vykonávat podobnou práci pro vládu na základě "rozkazu", a to v sídle vlády. Podklady jsou. ZDE si je můžete přečíst. Dám je nové vládě k dispozici.
Mne osobně by zajímalo, kolik odměny ozbrojené síly vládě ze svého rozpočtu za pana Foltýna zaplatily a kdo byl vlastně v uměle vytvořené roli koordinátora jeho nadřízený.
My právníci, znalí veřejného práva, nad podobnými věcmi jen nevěřícně kroutíme hlavou. Já doplňuji: Že by si starosta převelel někoho z městské policie na podobného koordinátora de facto proti opozici v zastupitelstvu? A platil ji z jejího rozpočtu? Tak končí. Ale to si nikdo normální v samosprávě nedovolí.
autor: PV