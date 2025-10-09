Zwyrtek Hamplová: Pana Foltýna platily ozbrojené složky

09.10.2025 12:12 | Monitoring

Informace na svém veřejném facebookovém profilu k pracovněprávnímu vztahu Otakara Foltýna k Úřadu vlády

Zwyrtek Hamplová: Pana Foltýna platily ozbrojené složky
Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Pana Foltýna platily vládě Petra Fialy ozbrojené složky. Nevěříte? Již před více než rokem jsem požádala premiéra Fialu o informace mimo jiné k pracovněprávnímu vztahu pana Foltýna k Úřadu vlády. To po jeho urážkách nepohodlných. V první odpovědi se premiér odpovědi evidentně vyhnul obecnými formulacemi. Po doplňující otázce (není to s námi advokáty jednoduché) musel rezignovat a odpověděl.

Pan Foltýn nebyl v žádném pracovněprávním ani obdobném vztahu k vládě. Maskovalo se to "jmenováním" bez obsahu. Na místo Úřadu vlády byl "převelen" a platila ho armáda.

Možná nastal čas, aby se na to nový ministr obrany podíval, co vše může armáda platit a zda může voják vykonávat podobnou práci pro vládu na základě "rozkazu", a to v sídle vlády. Podklady jsou. ZDE si je můžete přečíst. Dám je nové vládě k dispozici.

Mne osobně by zajímalo, kolik odměny ozbrojené síly vládě ze svého rozpočtu za pana Foltýna zaplatily a kdo byl vlastně v uměle vytvořené roli koordinátora jeho nadřízený.

My právníci, znalí veřejného práva, nad podobnými věcmi jen nevěřícně kroutíme hlavou. Já doplňuji: Že by si starosta převelel někoho z městské policie na podobného koordinátora de facto proti opozici v zastupitelstvu? A platil ji z jejího rozpočtu? Tak končí. Ale to si nikdo normální v samosprávě nedovolí.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zwyrtek Hamplová: Jedním slovem: NEEXISTUJE…
Zwyrtek Hamplová: Měli těžké soupeře - provládní veřejnoprávní a další média
Zwyrtek Hamplová: Na startu důležitého soudního sporu
Zwyrtek Hamplová: Demonstrace Milionu chvilek? Jen fráze, pusto a prázdno

 

Zdroje:

https://www.facebook.com/photo?fbid=859135046638598&set=pcb.859140346638068

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Senát , vláda , Zwyrtek Hamplová , Foltýn

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je v pořádku, že koordinátora strategické komunikace Otakara Foltýna platila vládě Petra Fialy armáda?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Pár dotazů

Není vám trapné teď kritizovat politiku ANO, tedy hnutí s kterým jste ještě nedávno vládli? A opravdu si myslíte, že důchodový systém je nyní a hlavně do budoucna stabilizovaný, a že mzdy rostou dostatečně s ohledem na zvyšující se životní náklady a zvyšování cen?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Přátelství s výhodami má svá úskalíPřátelství s výhodami má svá úskalí Potraviny bojující proti vráskám, nadýmání i stresuPotraviny bojující proti vráskám, nadýmání i stresu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zwyrtek Hamplová: Pana Foltýna platily ozbrojené složky

12:12 Zwyrtek Hamplová: Pana Foltýna platily ozbrojené složky

Informace na svém veřejném facebookovém profilu k pracovněprávnímu vztahu Otakara Foltýna k Úřadu vl…