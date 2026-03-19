Zwyrtek Hamplová: Život píše příběhy a občas jen zákon nestačí na vše

20.03.2026 8:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zákonům a životě.

Foto: archiv J. Z. Hamplové
Popisek: Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Občas se mě ptáte, co říkám nějakým konkrétním verdiktům, které nejsou běžné… Přiznávám, že bez znalosti věci si to až tak nedovolím, protože nemusím vědět z médií všechno, navíc jako advokátka jsem vázána poměrně přísnými pravidly nezasahovat do práce, v níž už pracovali jiní kolegové, a primárně říkám, že pravidla se plnit musí a platí stejně pro všechny… Tedy nic složitého…

ALE - život píše příběhy a občas jen zákon nestačí na vše, co se přihodí, na skutečně zdravý rozum a na spravedlnost v její podstatě…. Někdy dokonce spíše naopak… V právní praxi tak od počátku zastávám a obhajují názor, který už vícekrát obdobnými slovy vyslovily i naše nejvyšší soudy včetně Ústavního (sama jsem měla několik takových případů), a který vám na vaše otázky odpoví…

Na všechno zkrátka zákon nestačí - máme tu také dobré mravy, zdravý rozum a výklad zákona, který by se neměl vymykat přiměřené spravedlnosti… Myslím, že jsem své postoje vyjádřila byť obecně, vlastně velmi konkrétně… Zde je můj postoj k výkladu a aplikaci zákonů v soudní praxi vyjádřený stručně… 

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Zwyrtek Hamplová

