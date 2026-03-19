Zwyrtek Hamplová: Život píše příběhy a občas jen zákon nestačí na vše

Občas se mě ptáte, co říkám nějakým konkrétním verdiktům, které nejsou běžné… Přiznávám, že bez znalosti věci si to až tak nedovolím, protože nemusím vědět z médií všechno, navíc jako advokátka jsem vázána poměrně přísnými pravidly nezasahovat do práce, v níž už pracovali jiní kolegové, a primárně říkám, že pravidla se plnit musí a platí stejně pro všechny… Tedy nic složitého…
ALE - život píše příběhy a občas jen zákon nestačí na vše, co se přihodí, na skutečně zdravý rozum a na spravedlnost v její podstatě…. Někdy dokonce spíše naopak… V právní praxi tak od počátku zastávám a obhajují názor, který už vícekrát obdobnými slovy vyslovily i naše nejvyšší soudy včetně Ústavního (sama jsem měla několik takových případů), a který vám na vaše otázky odpoví…
Na všechno zkrátka zákon nestačí - máme tu také dobré mravy, zdravý rozum a výklad zákona, který by se neměl vymykat přiměřené spravedlnosti… Myslím, že jsem své postoje vyjádřila byť obecně, vlastně velmi konkrétně… Zde je můj postoj k výkladu a aplikaci zákonů v soudní praxi vyjádřený stručně…
