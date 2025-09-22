Zwyrtek Hamplová: Změnu judikatury si nelze u Ústavního soudu objednat

Každý právník, pohybující se na poli ústavního práva, vám řekne to samé, co pan kolega Antoš z Právnické fakulty UK Praha. Tedy - pokud chce Ústavní soud rychle rozhodnout ve věci údajných koalic, vnímám to tak, že chce vnést hlavně do volebních týdnů jistotu, a nic jiného za tím není. V tom bych také jeho roli velmi ocenila. A proč by měl podle mne co nejrychleji vyslovit, že je vše kolem kandidátek v pořádku?
Máme tu letitou a srozumitelnou judikaturu, její tak zásadní změnu si rozhodně nemůže u Ústavního soudu “objednat” možná za tím účelem dokonce vytvořená, doposud zcela neznámá politická strana o pár lidech. Prostě nevěřím, že by Ústavní soud, s jehož několika principiálními nálezy v kauzách obcí a měst (hlavně vůči státu) mám jako advokátka sama hodně dobré zkušenosti, by šel do podobného právního “harakiri”, a narušil tak nepředvídatelně, a tím zcela nerozumně, předvolební nebo povolební společenskou rovnováhu občanské společnosti.
Tedy pokud chce Ústavní soud České republiky rozhodnout rychle, věřím, že je za tím hlavně jeho cíl nastolit v řádu dnů právní jistotu pro naši zemi. Tedy ne vyvolat neklid něčím zcela nečekaným.
Zůstávám tedy klidná a jsem ráda, že podobné právní názory, jaký sama zastávám, zcela jasně znějí i na akademické půdě.
(rozhovor s ústavním právníkem Markem Antošem najete ZDE)
autor: PV