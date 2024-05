„Česko. Ostrov pracujících starců.“ Schillerová ve Sněmovně trhala Jurečkovy důchody

V Poslanecké sněmovně v úterý probíhá další z jednání o vládní důchodové reformě, kterou opozice tvrdě odmítá, zejména kvůli zvyšování věku odchodu do důchodu. Podle předsedkyně poslanců ANO Aleny Schillerové se Fialova vláda snaží touto novelou udělat z Česka „ostrov pracujících starců uprostřed Evropy“. Schillerová ve svém projevu poukázala na řadu studií, podle nichž zvyšování věku odchodu do penze škodí zdraví a psychické pohodě obyvatel.

Alena Schillerová na úvod svého projevu citovala slova premiéra Petra Fialy, který poměrně nedávno ještě tvrdil, že se věk odchodu do důchodu zvyšovat nebude. „Začnu citací: ‚Nesáhneme na odchody do důchodu, nezměníme věk odchodu do důchodu, do toho mechanismu nesáhneme.‘ To jsou slova premiéra Petra Fialy, a to jen rok a půl stará, pronesl je v listopadu 2022. Byla to slova jasná a byla to slova správná,“ prohlásila Schillerová.

Tato slova prý potvrzuje celá řada demografických a zdravotnických studií, které varují před zvyšováním pracovního věku nad 65 let. „A pro ty studie nemusíme chodit ani nikam daleko, protože zvyšování věku odchodu do důchodu ze zdravotních důvodů odmítá dokonce i vlastní ministerstvo zdravotnictví ve Fialově vládě,“ překvapila Schillerová.

„Takto se vyjádřilo ministerstvo zdravotnictví v rámci připomínkového řízení: ‚Nelze neustále zvyšovat věk odchodu do důchodu, neboť populace ve věku nad 65 let není v takovém zdravotním stavu, aby byla schopna podat potřebný pracovní výkon i v dalších letech,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Podle Schillerové existuje řada dalších důkazů, že zvyšovat věk odchodu do penze není dobré řešení. „S narůstajícím věkem již dnes klesá zaměstnanost. Už dnes je bez práce každý pátý občan ve věku od 50 do 64 let, a to i v době minimální nezaměstnanosti. Jak se tato čísla budou vyvíjet směrem k 70 letům asi netřeba složitě domýšlet,“ pokračovala šéfka poslanců ANO a přidala zahraniční vědecké studie na toto téma.

„Pan premiér jako akademik určitě nebere na lehkou váhu ani souhrnnou studii vědců maastrichtské univerzity, podle které má navyšování věku odchodu do penze negativní vliv na lidské zdraví, což dokazuje 60 % všech studií na toto téma. Například v Nizozemsku mělo podle studií navyšování odchodu věku do důchodu negativní vliv na duševní pohodu obyvatel,“ vyjmenovávala Schillerová.

Podle ní neplatí ani premisa, že odchod do důchodu se může zvyšovat, protože se zvyšuje délka života ve zdraví. „Naopak, délka zdravého života Čechů se za posledních 50 let bohužel nezvýšila a neexistuje žádný důvod, proč by to mělo být za 50 let jinak. Prodlužuje se jenom život nemocných, proto požadujeme po MPSV analýzu doby dožití ve zdraví a dopadů do navazujícího sociálního a zdravotního systému,“ prohlásila Schillerová.

„Ministr Marian Jurečka uvažuje tak, že délka doby dožití plus minus koreluje s dobou zdravého života, ale nepředložil k tomu jakákoliv relevantní data. To je dosti chatrná argumentace v rámci tak zásadní novely zákona. Tvrzení, že Fialova vláda chce z České republiky udělat ostrov pracujících starců uprostřed Evropy, rozhodně není přitažené za vlasy,“ podotkla Schillerová.

Ta připomíná také fakt, na který dle jejích slov Fialova vláda záměrně zapomíná. „Česká republika dnes vydává na důchody necelých 8 % HDP. Až půjdou dnešní padesátníci do důchodu, bude to méně než 11 % HDP, což bude méně, než vydává Polsko, Rakousko, Finsko nebo Francie. Tak se asi ptáte, jak to ty státy zvládají. No zvládají to tak, že jejich vlády dbají na hospodářský růst, který je alfou a omegou důchodového systému. Kdybychom nebyli jedinou zemí v Evropě, která se nedostala na předcovidovou úroveň, ale rostli bychom třeba jako Polsko o 10 %, měli bychom letos o 200 miliard korun větší příjmy. Ano, to je zhruba o 30 miliard více, než má přinést tento šílený důchodový plán,“ vypočítala bývalá ministryně financí.

Zmíněné země to podle ní zvládají také tak, že bojují s šedou ekonomikou, která má u nás podíl zhruba 10 %. „Nejsou zeměmi zatajených tržeb, výplat na ruku, cash only a zneužívání sociálních dávek. Chybou celé této novely je to, že vnímá důchodový systém zcela izolovaně, jako bilanci příjmů a výdajů z důchodového pojištění,“ dodala Schillerová.

