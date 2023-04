„Podraz, my na to doplatíme víc.“ „Chtějí vyvolat revoluci.“ EU i vláda to schytaly

Za pár let budou všichni platit emisní povolenky za to, že můžou doma vytápět nebo jezdit autem. EU to finálně schválila a platnost začíná za čtyři roky. Co to způsobí a jak se k tomu staví čeští politici? Jedni to vítají jako spravedlivé řešení, druzí varují před chudnutím populace. Padly dokonce úvahy o revoluci a „nárazu do zdi“.

Členské státy Evropské unie v úterý definitivně schválily další opatření v „boji s klimatem“. Tentokrát jde o zpoplatnění uhlíkových emisí z vytápění budov a silniční dopravy. Změna má začít začít platit již od roku 2027.

Na druhou stranu však EU hodlá zavést „uhlíkové clo“ a sociální klimatický fond, který má naopak pomoci domácnostem zmírnit dopady zdražení vytápění způsobené právě vlivem placených emisních povolenek.

Důvodem schválení této normy, která podle kritiků k dalšímu zvýšení cen energií, má být splnění cíle snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 procent proti roku 1990. Většina unijních členů změny podpořila, proti se stavělo pouze Polsko.

Naše redakce se obrátila na politiky všech stran s dotazem, co o změně pravidel pro emisní povolenky, které dopadnou i na běžné občany, říkají. Změny se nelíbí ani některým koaličním zákonodárcům.

Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa si změnu pochvaluje. „Reforma narovnává nepřirozený stav, kdy byly některé sektory uměle dotovány bezplatnými povolenkami. Má-li systém obchodování s emisními povolenkami plnit svůj účel a řešit globální klimatickou krizi, nelze ho křivit dotacemi. Je to tedy nutné a spravedlivé narovnání,“ řekl Peksa redakci.

„Je to důsledek českého předsednictví EU, v té době návrh vzniknul. Je to podraz na domácnosti i firmy, je to navíc proinflační opatření. Současně se tím rozevírají nůžky mezi chudšími a bohatšími. A ještě to dopadne velmi negativně na evropský průmysl. Jako průmyslově orientovaná země na to doplatíme více,“ shrnuje šéf stínové vlády hnutí ANO a místopředsedy Sněmovny Karel Havlíček.

Kritiky se ke schválené změně staví senátor Tomáš Jirsa z ODS. „Soudím, že se Evropská unie řítí hlavou do zdi. A místo aby zvolnila, tak šlápne na plyn. Katastrofa!“ uvedl senátor.

Fotogalerie: - Bílina je vaše vina

Pokud kvůli globálnímu oteplování zničíme českou krajinu a budeme navíc čelit obrovským migračním vlnám, bude to velký problém. Humbuk kolem emisních povolenek je vyvolaný hlavně miliardáři mezi průmyslníky, kterým se nechce platit za bordel, který vypouští do ovzduší, a myslí si, že za to pak zaplatí daňoví poplatníci. Já rozhodně nesouhlasím s tím, aby sem Čína a další státy dovážely zboží bez toho, aby platily uhlíkové clo. Představa, že nám hrozí peklo na zemi a masivní migrace jenom kvůli tomu, aby si pár hrabivých miliardářů přihrálo další peníze do kapsy, když všichni vidí že to není udržitelné, mě vytáčí doběla,“ sdělil Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátské strany.

„Je to součást politiky EU a vlády Petra Fialy. Takže při tom všem nic nedělání ze strany vlády v pomoci občanům zvládnout inflaci a všeobecnou drahotu, jim ještě zdraží bydlení a vytápění. Takováhle vláda by měla skončit a měli bychom také vystoupit z EU, jinak nás tahle zelená politika zničí,“ má jasno poslanec SPD Radovan Vích.

Jeho stranický i sněmovní kolega Jaroslav Foldyna uvedl, že se rozhodnutí EU dalo očekávat. „Vzhledem k tomu, že až na Maďarsko je Evropa ovládána koalicí aktivistických poskoků s politickými poskoky, jde o nepřekvapivé rozhodnutí,“ odpověděl poslanec SPD.

„EU už je tragická. Stal se z ní byrokratický moloch, ve kterém živíme tisíce pro tento svět neužitečných lidí, kteří vymýšlejí pravidla postavená na hlavu, zejména v porovnání se světem. Jinak by totiž bylo vidět, jak tam sedí k ničemu. Tak chrlí tyto šílenosti. A nejen to. Těmito stupidními pravidly musí jako bonus vytvořit zdroje pro své královské platy, tedy vymyslet, jak vytahat z kapes skutečně pracujících lidí další miliardy. Dobře nám tak, když to připustíme. Řešení? Jako země to odmítnout a ochránit své občany, a příští rok volit v eurovolbách kandidáty, kteří budou mít sílu současnou EU "rozbít" buď směrem k původním myšlenkám, nebo úplně, tedy bez uvozovek. EU je dnes jednoznačně protievropské společenství,“ sděluje nezávislá senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Podle europoslankyně a šéfky KSČM Kateřiny Konečné se jedná o další ránu pro již tak napnuté rozpočty českých domácností. „Nově se tak cena emisní povolenky promítne např. do ceny paliva, jež si daná domácnost bude pořizovat na topení. Vlastně to znamená výrazné zdražení dřeva, uhlí, plynu či pelet. Taktéž to samozřejmě prodraží již tak drahou osobní dopravu. Výsledkem bude prohloubení tzv. energetické chudoby, která již dnes je strašná a prohlubuje se. A já se ptám proč? Abychom chránili klima, když okolní svět z našich snah má srandu?! Já nechci, aby to vyznělo, že nechci chránit životní prostředí, ale vždy jsem zastávala názor, že tato ochrana musí jít v ruku v ruce se sociální udržitelností opatření. Pátá fáze obchodování s emisními povolenkami je snad všechno možné, ale určitě není sociálně odpovědná. Navíc spolu s koncem výroby nových aut se spalovacím motorem a dalšími změnami v našem průmyslu bude pro naše hospodářství i ekonomickou situaci domácnosti smrtelná,“ vypočítává.

„Ano, někdo by mohl namítnout, že spolu s reformou obchodování s emisními povolenkami byl vytvořen sociální klimatický fond, jenž má mimo jiné pomoci zmírnit dopady očekávaného zdražení tepla pro domácnosti. Nicméně kolik v tom fondu je prostředků, to už nikdo neříkal. Tento fond má řešit x dalších věcí, jako tzv. spravedlivý přechod v uhelných regionech, či transformaci průmyslu atd. I kdyby se peníze v něm zdvojnásobily, nestačilo by to k vyřešení zhoršující energetické chudoby v jediné větší zemi EU. Jediné co lze na této reformě snad považovat za dobré je, že konečně zakazuje vládám šmelit s výnosy z emisních povolenek. Když totiž vidím co naše současná vláda chce vyvádět s těmito výnosy a jak si místo toho, aby za pomocí těchto desítek miliard zlepšovala život v uhelných regionech a investovala tam, aby byla práce, vylepšuje díry ve státním rozpočtu, jsem pro to, aby jim tato pravomoc byla odejmuta. Narážím samozřejmě na situaci, kdy si naše vláda škrtem pera sama rozhodla, že peníze které mají být dle evropské legislativy určené pouze na modernizaci ekonomiky a dekarbonizaci započítala do příjmů rozpočtu a teď zjistila, že se to EU nelíbí a ž do rozpočtu nepůjde z těchto 50 mld. nic,“ dodává Konečná.

Poslanec SPD Jiří Kobza tentokrát reagoval stručně, zato však přímo. „Myslím, že unijní ministři chtějí vyvolat revoluci,“ napsal redakci.

„Za podobná rozhodnutí musím být Evropské unii vděční. Když na ekonomický hřbitov, tak raději rychle než pomalu. Teprve až nabouráme, můžeme se začít vzpamatovávat. Takže eurosoudruzi, přidejte plyn!“ Reaguje první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

Psali jsme: „Žerte, holoto.“ Hmyz v jídle, jídlo z Ukrajiny. Co všem uniklo Rodinné auto, ekologické. I tomu vypustili kola. Blamáž aktivistů „Proti Green Dealu? Byli bychom sami.“ Podrážděný Stanjura o ODS Máš 300 krav, co prdí? Plať. Česká kráva v ohrožení. Je zle

