„To si děláte srandu, ty vole!“ hlesl Pirát. Žhavé jednání o ČT ve Sněmovně

„Bolševický kádrovák, odporné! To si děláte srandu, ty vole.“ I tak ostré věty padaly na úterní schůzi sněmovního volebního výboru, který řešil situaci v Radě České televize. Došlo i na konflikt s radním ČT Zdeňkem Šarapatkou. V závěru schůze prošlo usnesení, aby se případem zabývalo plénum Poslanecké sněmovny. Výbor též vyzval politiky, aby se nevměšovali do činnosti rad veřejnoprávních médií.

Další bitva o dění v Radě České televize se odehrála v úterý odpoledne na půdě Poslanecké sněmovny, jejíž volební výbor řešil listopadové odvolání dozorčí komise Rady ČT. Jednání se zúčastnilo několik radních včetně Hany Lipovské či Zdeňka Šarapatky. Omluven byl naopak radní René Kühn, donedávna předseda rady. Oproti původnímu předpokladu se nedostavil generální ředitel ČT Petr Dvořák, rovněž se podle slov předsedy výboru Stanislava Berkovce (ANO) omluvil. Volební výbor jednal ve složení 16 členů, omluvily se dvě poslankyně, Pavla Golasowská (KDU-ČSL) a Marcela Melková (ANO).

Vše se točilo kolem prvního bodu schůze výboru „Informace Rady ČT o aktuální činnosti Rady České televize“. Tedy především věci s odvoláním dozorčí komise Rady ČT.

V první části se poslanci přeli o to, zda by se věcí vůbec měl zabývat výbor jako takový. Poslanci ODS Pavel Blažek a Zbyněk Stanjura apelovali, aby téma bylo postoupeno plénu Poslanecké sněmovny.

„Výbor by se neměl zabývat právními aspekty, nemůžeme k ničemu dospět. Máme řešit politické věci. Dochází k situaci, že se vše strašně zdramatizovalo, což všem vyčítám. Vynechávám právo, ale to odvolání je politicky nešikovné a dojít k tomu nemělo, protože to vyvolává náběh politické krize, která je nadbytečná v tom všem, co se děje. Přicházím s jednoduchou věcí, abychom toto jednání přenesli na plénum Poslanecké sněmovny, která může situaci řešit včetně personálií. Není větší kontroly než na plénu. Cesta do pekel je, aby si výbor hrál na justiční orgán, kterým není a nemůže být. Abychom se nedožili krize v ČT, nezbývá než neprodleně doporučit Sněmovně, aby se celkově zabývala situací v ČT a Radě ČT,“ uvedl poslanec ODS Pavel Blažek.

Podle Patrika Nachera z hnutí ANO může věc posoudit pouze soud. „Měl jsem pocit, že by politici neměli zasahovat do konání a jednání mediálních rad. Kdykoli zde to téma bylo otevřeno, vždycky argumentem bylo, že by šlo o precedens, kdy bychom zasahovali do svébytného konání demokraticky zvolených rad. Najednou se po nás chce, abychom do toho začali zasahovat, aniž by bylo konstatováno, že byl porušen zákon, což může učinit pouze soud. Selektivní přístup mi principiálně vadí. Bud’ do toho budeme zasahovat vždycky, nebo nikdy. A ne si vybírat, že teď se nám to hodí, tak zasáhneme a v jiný okamžik nezasáhneme, protože to je nepřijatelný tlak,“ konstatoval s tím, že doteď většina lidí vůbec netušila, že nějaká dozorčí komise existuje.

„Senát konstatoval, že Rada ČT neodvolala dozorčí komisi v souladu se zákonem. Tady si Senát osobuje právo říkat, že něco bylo protizákonné. To je vstup politiků do vod Rady ČT, ale i do soudní moci. Senát nás žádá, abychom se zabývali pochybeními. To je přesně zásah politiků do konání rad. Vyzval bych odvolané členy komise, ať se obrátí na soud, a nechť soud rozhodne, zda to bylo protiprávní, jak říkají jedny posudky, anebo nebylo, jak říkají posudky jiné. Budu rád, když přijmeme usnesení, že my do toho nemůžeme zasazovat, a vyzveme odvolané, ať se obrátí na soud,“ uzavřel své vystoupení Nacher.

Nesouhlasil s ním šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. „Máme za to zodpovědnost, když členy rady vybíráme v tajné volbě. Debata o činnosti rady sem patří. Řekněme si, že tehdejší předseda rady v reakci na to odvolání komise odstoupil z funkce. Stanovisko legislativního odboru není žádný cár papíru, je poměrně silné,“ řekl a doplnil, že navrhne grémiu Sněmovny, aby byl tento bod zařazen na pořad schůze příští týden. „Suverénem k Radě ČT je Poslanecká sněmovna, není to volební výbor. Odvolání dozorčí komise hodnotím jako demonstraci síly a většiny. Proč ne, i tohle může a musí být v souladu se zákonem,“ dodal jedním dechem.

Poslanec STAN Petr Gazdík navrhl usnesení, aby výbor vyzval Radu ČT k nápravě svých rozhodnutí týkajících se dozorčí komise, tak aby věc byla uvedena do souladu se zákonem.

Pirátský poslanec a člen volebního výboru Tomáš Martínek se ptal, zda jsou radní ČT připraveni ze svého uhradit škodu, která by případně vznikla, kdyby Česká televize musela vyplácet škodu odvolaným členům komise. Rozhodně by prý mělo dojít k upuštění od protiprávního jednání Rady ČT. Podobně se vyjádřil i sociální demokrat Petr Dolínek, podle něhož „je namístě požádat Radu ČT, aby své kroky dala do souladu se zákonem“.

„Klub KSČM rozhodně zařazení tohoto bodu na plénum Poslanecké sněmovny podpoří,“ podpořila komunistická poslankyně Miloslava Vostrá návrh svých kolegů z ODS.

Aleš Juchelka, poslanec hnutí ANO, je názoru, že Senát svým usnesením o věci zasáhl do pravomoci soudů. „Senát nepozval členy Rady ČT, aby se jich zeptal na jejich názor. Neměli vůbec šanci se obhájit. Pro mě je to absolutně absurdní, že někdo nemůže demokratickou volbou odvolat svůj poradní orgán. To, co přinesl Senát, je bezprecedentní zasahování zákonodárné moci do moci soudní. Je absurdní, že se tady nad tím scházíme. Jde o poradní a ekonomický orgán Rady ČT, a tím se máme hodiny zabývat? Odevzdal jsem svůj hlas během volby členů rady, splnil jsem svůj úkol, a tím to pro mě končí,“ dodal Juchelka.

„Vyprošuji si, abyste říkal, že se nepovedla volba radních, pane kolego Blažku. Byla to demokratická volba. Žádám své kolegy, aby nepoužívali slovo protiprávní, protože to vy nemůžete rozsoudit. Něco jiného to bylo u pana radního Šarapatky, který porušil zákon, chtěla jsem ho odvolat a vy jste se tady oháněli precedentem, že to nemůžeme udělat!“ Vložila se do diskuse Barbora Kořanová (ANO).

Následně se strhla vyostřená výměna názorů. Důvodem bylo vystoupení Piráta Tomáše Martínka, který zpochybňoval tvrzení jiných poslanců, že věc končí zvolením radních a pak už je na nich, jak budou pracovat. Martínek totiž uváděl, že někteří radní chodí ve Sněmovně s poslanci na oběd a mohou se domlouvat na společném postupu. Do toho se nejprve vložil Patrik Nacher, podle něhož bychom rovnou mohli zavést lidové soudy. Piráta okřikla i komunistická poslankyně Vostrá. „Pane Martínku, abychom si říkali, kdo s kým chodí na oběd, to už je za hranou. Chápu, že tu jsou kamery, takže se nějak vyjadřujete, ale toto se mi nelíbí,“ řekla.

Brutálnější rána Tomáši Martínkovi přišla od poslance ANO Aleše Juchelky. „Pane Martínku, vy pravidelně kádrujete lidi. Kádrujete všechny, co se hlásí do různých rad. Jste nomenklaturní kádr Pirátů! Kádrujete i rodinné příslušníky. Bolševickými metodami otravujete politické prostředí, jste odporný kádrovák!“ neudržel se Juchelka.

„Označovat mě kádrováním? Když váš kolega Berkovec rozesílal kádrovácké e-maily? To si děláte srandu, ty vole, jak to můžete říct!“ vypálil Pirát Martínek.

K věci připojil krátkou poznámku předseda volebního výboru Sněmovny Stanislav Berkovec, který řekl, že to měl být jeho údajný e-mail. „Moje osobní e-mailová schránka byla napadena, vyšetřuje to policie a nechci to sem tahat,“ sdělil.

Do pirátského kolegy se kromě dalších opřel i poslanec ODS Zbyněk Stanjura. „Nezatěžujte debatu zbytečnými detaily, já dnes obědval s Pavlem Blažkem a taky to mám někomu hlásit? Bylo to fakt pitomé od vás. Každý má právo s někým mluvit a ptát se. Odvádíte debatu někam jinam. Nevyčítejme si, kdo s kým chodí na oběd. Je to nedůstojné, jak v mateřské škole. Mně je jedno, s kým kdo obědvá. Vy si to zapíšete do své databáze a považujete to za hotové. Bavme se o názorech a nenapadejme druhé,“ usadil ho.

Pak už dostal slovo člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka, který přinesl informaci, že odvolaní členové dozorčí komise se chystají bránit soudně. „Členové odvolané dozorčí komise budou podávat žalobu a bude to v těchto dnech,“ uvedl.

Po faktickém konstatování se Šarapatka obrátil na členku výboru Barboru Kořanovou a tvrdil, že si protiřečí, když na jednu stranu vyzývá, aby nebyl používán termín protiprávní, a na druhou stranu hovoří tom, že Šarapatka porušil zákon. Dostalo se mu rázné reakce.

„Vážený pane radní, konečně se vidíme tváří v tvář. Neznám vás, nevyjadřujte se o mně v médiích, nenazývejte mě sprostými výrazy! Chovám se korektně. Prosím vás, nevyjadřujte se o mně sprostě na sociálních sítích a do deníku Forum24. Neříkejte mi, že neporušujete svým sprostým slovníkem důstojnost člena rady!“ řekla Kořanová.

Ke slovu se přihlásil místopředseda Rady ČT Daniel Váňa, který uvedl na pravou míru konstatování poslance Stanjury. „Pan předseda Kühn odstoupil na protest proti tomu, že jsme neschválili nákup pozemků v Ostravě, a ne kvůli odvolání dozorčí komise,“ upřesnil.

„Nejsem právník a jako člen rady vím, že nemáme žádný fond na to, abychom si nechali vypracovat posudky, a sám nemám peníze na to, abych si ze svého platil právnické rady. Jediné, co máme jako Rada ČT, je poradní orgán, který říká, co můžeme dělat. Ale jak se chovat v situaci, když mě tento poradní orgán, jediná věc, kterou mám, opakovaně vyzve, abych hlasoval ve věci nákupu pozemků pro ČT proti zákonu? Poprvé to dozorčí komise po nás chtěla, když nebyly ani žádné posudky o ceně. A podruhé, když posudky byly, ale říkaly, že to je nevýhodné! Záležitost s pozemky v Ostravě byla poslední kapkou ve věci dozorčí komise,“ vysvětloval Váňa.

Dalšího vysvětlení se poslanci dočkali od druhého z místopředsedů Rady ČT, Pavla Matochy. „Díky, že jste nás na rozdíl od Senátu pozvali. Zaznělo, že Rada ČT není schopna vzájemně spolupracovat. Výsledky naší práce ukazují, že spolupracujeme, odvolání dozorčí komise bylo deseti hlasy z třinácti a krátce na to jsme zvolili novou dozorčí komisi, jejíž složení nikdo nezpochybňuje. Nešlo o nic nečekaného, dozorčí komise byla Radou ČT kritizována opakovaně a dlouhodobě. Bylo to vyústění dlouhodobé nespokojenosti s naším poradním orgánem a přijde mi velmi nešťastné, když z toho někdo dělá otázku nezávislosti ČT. Je to odvolání našeho poradního orgánu pro věci hospodaření České televize,“ upozornil Matocha.

Tato slova potvrdil i další radní, Pavel Kysilka, tím, že nespokojenost s dozorčí komisí byla dlouhodobá, a to doložitelně i v předchozím starším složení Rady ČT. Ohradil se zároveň proti slovům, že odvolání dozorčí komise bylo demonstrací síly. Sám prý pro odvolání zvedl ruku na základě vlastních argumentů a ani předem neočekával, že k odvolání skutečně dojde, a vyjádří tak svým hlasem většinový postoj.

Kysilka citoval důvodovou zprávu k novele zákona o ČT, jejíž pasáž jednoznačně dokládá, že dozorčí komise mohla být odvolána i jako celek. „Cituji: Dozorčí komise budou radami voleny a odvolávány a jim budou také plně odpovědny. Plně odpovědny znamená plně odpovědny a nejenom z těch pár důvodů, které jsou obligatorně zmíněny v zákoně. Když komise budou radami voleny a odvolávány, tak my jsme takto jednali a odvolali ji,“ dodal Pavel Kysilka.

„V žádném případě nechci žádnou krizi a destabilizaci ČT, naším úkolem je situaci uklidnit,“ řekla radní Hana Lipovská. „Dozorčí komise byla vystavěna jako něco, co má být k ruce Radě České televize. Své kroky jsem často konzultovala s právničkou, a to právničkou, která mi názorově vůbec není blízká, s Hanou Marvanovou, která upozornila, že v případě nákupu pozemků v Ostravě dochází k riziku porušení péče řádného hospodáře,“ řekla Lipovská a upozornila, že v rozpočtu pro Radu ČT jsou peníze na cesťáky a chlebíčky, ale nikoli na právní služby. Podařilo se jí prý přesunout část peněz na právní posudky a už má Rada ČT na to k dispozici 310 tisíc korun. Chlebíčky ale zůstaly. „To se mi nepovedlo zrušit,“ poznamenala na okraj.

Pro odvolání dozorčí komise by prý s dnešními znalostmi faktů zvedla ruku už dříve. „Přiznávám jedno zásadní pochybení, že kdybych dřív měla znalosti, co mám dnes, nechtěla bych způsobit odvolání dozorčí komise v listopadu, ale zdvihla bych pro to ruku už v srpnu. Tehdy jsem dané informace neměla, proto jsem pro její odvolání nehlasovala. Ke zjednání nápravy už došlo, protože jsme hned překonali osobní animozity a zvolili novou dozorčí komisi. Jako radní ČT, který se zoufale snaží řídit zákonem, ctím paragraf 4, odst. 5, že jsme ze své činnosti odpovědni Poslanecké sněmovně, a věřím, že ve věcech, kterým to kompetenčně přísluší, má rozhodnout soud. Jednat jinak bych ale v listopadu ani dnes nemohla,“ uvedla Lipovská.

Místopředseda Rady ČT Pavel Matocha použil pirátského poslance Tomáše Martínka, který se v reakci na vystoupení Lipovské zeptal, kolik právníků si zvolili do nové dozorčí komise, když říkají, že radní nemají právníky k dispozici. Matocha poznamenal, že dozorčí komise je zřízena od toho, aby se zabývala otázkami týkajícími se hospodaření ČT, nikoli právními posudky. Po více než tříhodinovém jednání výboru došlo k hlasování o navržených usneseních. Žádostí o vystoupení v rozpravě bylo sice hodně, nicméně poslanec ODS Zbyněk Stanjura opakovaně upozorňoval, že se diskuse stáčí k jiným tématům. Kromě toho sám spěchal na jednání covidové komise Sněmovny, které předsedá. Poslanci volebního výboru odmítli přijmout návrh usnesení poslance Petra Gazdíka, které by vyzývalo Radu ČT, aby napravila své jednání podle stanoviska legislativního odboru kanceláře Poslanecké sněmovny. Úspěšně bylo naopak schváleno usnesení poslance ODS Pavla Blažka, jehož prostřednictvím volební výbor doporučil plénu Poslanecké sněmovny zabývat se neprodleně situací v Radě České televize. Stejně tak byly po jednotlivých bodech přijaty návrhy poslance Aleše Juchelky (ANO). Jedná se o usnesení ve znění, že volební výbor 1. bere na vědomí informaci členů Rady ČT o odvolání členů dozorčí komise Rady ČT, 2. vyzývá politiky, aby se nevměšovali do nezávislých orgánů veřejnoprávních médií a demokraticky zvolených rad, a za 3. konstatuje, že jediné relevantní posouzení protiprávních jednání je posouzení nezávislými soudy. Konkrétní dopad bude v praxi mít pouze Blažkovo schválené usnesení a celé téma se nejspíš v brzké době přenese na schůzi Poslanecké sněmovny.

