Hlavně na nic nepouštět Piráty. Velké finále Maláčové se Zemanem v narvaném pivovaru

Sál přeplněný k prasknutí. Má-li tento popis něco vystihovat, je to čtvrteční finální tečka za kampaní STAČILO! v Praze, na kterou dorazil zdejší lídryni kandidátky Janu Maláčovou osobně podpořit bývalý prezident republiky Miloš Zeman. Zájemců o účast bylo tolik, že se jich několik desítek bez šance na místo k sezení dvě hodiny tlačilo v samém vchodu a další dokonce stáli venku a do sálu nakukovali oknem.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Anketa
Setkání bylo jiné i složením obecenstva. V publiku sice seděla zhruba dvacítka až třicítka příznivců s vyšším věkovým průměrem, ale tuto část dalece převyšovala mladá generace. Muži i ženy ve věku kolem dvaceti let stáli všude kolem a v průběhu diskuse se aktivně zapojovali, a to nejen dotazy, ale i bouřlivými potlesky a skandováním hesel jako „Jani, děkujeme“ nebo „Miloš na Hrad“.
Miloš Zeman úvodem zdůraznil, že levicová strana existuje prakticky ve všech vyspělých zemích, byť někde je více a jinde méně úspěšná. „Není snad země, kde by levicová strana neexistovala. Právě proto si vážím toho, že vzniklo hnutí STAČILO!, které sdružuje nejrůznější levicové směry. Přál bych si, aby po době, kdy tady vládla levicová vláda, kdy tady byl levicový prezident, se tato doba vrátila a bylo dosaženo volebního vítězství, které asi hnutí STAČILO! hned neposune k premiérské funkci, ale alespoň tam, kde může výrazně vládní politiku ovlivňovat. Důvod, proč věřím v levici, je to, že je zakotvena v dolních deseti milionech lidí. Těch lidí, kteří se nenarodili se zlatou lžičkou v ústech a musí si svou životní pozici vybojovat tvrdou prací. Příslušnost k levici znamená příslušnost k politickému hnutí, které svého času vybojovalo osmihodinovou pracovní dobu, vybojovalo volební právo žen, vybojovalo zdravotní a sociální pojištění, a tak by se dalo pokračovat. Za každým politickým hnutím musí být něco, co ve svých dějinách toto hnutí dokázalo. Právě proto jsem byl po celou dobu své třicetileté kariéry levicový politik a zůstávám jím až dosud. A proto jsem dnes tady,“ uvedl Zeman za hlasitého potlesku celého sálu.
Jana Maláčová shrnula dvouměsíční kontaktní kampaň, kdy každým dnem byla na různých místech Prahy. „Přesvědčovali jsme lidi o svém programu a o tom, že musejí jít volit. V České republice je strašné množství lidí, kteří nevěří, že politika je nositelem změny. Nevěří, že když půjdou volit, jejich životy se změní, a to je nejhorší vysvědčení současné politiky. Říkala jsem jim, že mám tři hlavní cíle. Přidali jsme se jako sociální demokraté ke STAČILO!, protože chceme porazit Fialovu vládu. Chceme, aby po oznámení výsledků hlasování neexistovala šance, že současná vláda dá 101 hlasů v Poslanecké sněmovně,“ hřímala lídryně STAČILO! v Praze.
V průběhu více než hodinové debaty padaly otázky na různá témata z domácí i zahraniční politiky. Tazatele zajímal kupříkladu názor Miloše Zemana a Jany Maláčové na současnou práci odborů.
Podle bývalého prezidenta republiky je tristní, že o odborech není slyšet. „Odbory měly už začátkem září tohoto roku vyhlásit generální stávku, stejně tak jako jsme zažili generální stávku v listopadu 1989. A bylo by vymalováno. Jenomže aniž bych kohokoli z odborových funkcionářů podezříval ze zkorumpovanosti nebo, chraň Bůh ze zbabělosti, chybí jim některé vlastnosti, které jsou dány hrdinům. Prostě oni hrdinové nejsou,“ konstatoval Miloš Zeman.
Přítomné také zajímalo, jaká může vzniknout po volbách vláda, když hnutí ANO deklaruje neochotu spolupracovat s hnutím STAČILO!. Jak Zeman, tak Maláčová upozornili, že předvolební prohlášení jsou jedna věc a povolební realita věc druhá.
„Běžte k volbám a nenechte propadnout svůj hlas. Kdo nehlasuje, nechává za sebe rozhodnout ostatní. Udělali jsme všechno, aby levice měla své zastoupení a výzkumy vypadají dobře. Uvidíme v sobotu. Nejsem sice v politice dlouho, ale naučila jsem se, že se sčítá až po volbách. První cíl je, aby pětikoalice neměla 101 a to je zcela nejdůležitější. Cíl číslo dvě je funkční a akceschopná vláda, která bude fungovat ve prospěch všech českých občanů,“ uvedla Maláčová.
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
Podobně se k odpovědi postavil Miloš Zeman. „Se skromností sobě vlastní bych konstatoval, že jediný, kdo měl v této zemi jednobarevnou vládu, jsem byl já. Ono je to dost těžké. Ale dobře. Hnutí ANO má v průzkumech od 68 do 73 poslanců. Takže má ještě hodně co dělat, aby se dostalo poblíž 101. Je naprosto nevyhnutelné, aby si našli pro vládu nějakého spojence. Jistě, ten spojenec může být korumpován parlamentními funkcemi, nikoli nutně funkcemi vládními, ale cena je poměrně vysoká a takový spojenec má vysoký vydírací potenciál a může si říkat o něco, co by v normálním rozložení nikdy v životě nedosáhl,“ mluvil bývalý prezident.
„Lituji Andreje Babiše, jak bude doufat, že ukonejší například SPD nějakým místem ve sněmovně a Okamura mu vyjmenuje asi devět ministerstev, o které má ve vládě zájem. Odpověď na otázku je, že to jsou prázdné řeči, které se vedou před volbami, před každými volbami a říká se tomu vypouštění balonků,“ doplnil Zeman.
Jedna z otázek se týkala i problému s nedostupným bydlením. Jak krizi vyřešit načrtla Jana Maláčová. „Krok číslo jedna, nesvěřujte bydlení Pirátům. Druhým krokem je vrátit stavební zákon na ten původní z naší společné vlády z roku 2021, aby se stavební řízení zrychlilo. Třetím krokem je, že stavět musí ten, jehož hlavním cílem není vytváření zisku podle vídeňského modelu. Chceme, aby stavěly obce, družstva a stát. Dalším krokem je zdanění prázdných bytů, které jsou předmětem spekulantů,“ řekla lídryně STAČILO! v Praze Jana Maláčová.
„Milá Jano, nechci ti mluvit do odpovědi, se kterou v zásadě plně souhlasím. Říkala jsi nedávat Pirátům stavební řízení nebo výstavbu, to je hezká myšlenka. Správná myšlenka by ale měla znít: Nedávejte Pirátům vůbec nic. Je ještě dost jiných resortů, kde by mohli působit zmatek,“ dodal Miloš Zeman.
autor: Radim Panenka