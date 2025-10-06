Piráti dostanou h*vno. Povolební jednání nabírá obrátky

Pravděpodobný budoucí premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš zahájil povolební vyjednávání ještě v sobotu večer. Ve svém domě v pražských Průhonicích přijal nejprve zástupce Motoristů sobě a poté hnutí SPD. Jednání pokračují v tomto formátu a má-li vzniknout vláda tvořená dosavadními opozičními stranami, jiná varianta neexistuje.
Opačný scénář je, aspoň dle vyjádření představitelů hnutí ANO, absolutně vyloučen. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová v nedělní Partii na CNN Prima News spolupráci s jakoukoli ze strany Fialovy vlády včetně Pirátů vyloučila s tím, že by se jednalo o naprostou zradu voličů.
Jisté je však jedno. Dokud není jmenována vláda, není jistého nic. Politický pozorovatel Erik Best ve svém komentáři pro ParlamentníListy.cz rozvinul politické snažení Hradu, který by dle Besta rád dotlačil Babiše k vládní spolupráci s některou stranou končící vlády a vyřadil zcela ze hry SPD. Jak by potom takový obrat vysvětlovalo ANO svým voličům, když ho i nyní po volbách činitelé Babišova hnutí označují za naprostou zradu, těžko říci.
Jako pravděpodobnější se proto jeví právě spolupráce ANO, SPD a Motoristů sobě, byť nebude jednoduché dohodnout její konkrétní podobu. Informace, které ParlamentníListy.cz získávají několik desítek hodin po oznámení výsledků voleb, tomu nasvědčují.
Není tajemstvím, že Motoristé sobě podmiňují vznik vlády svou přímou účastí, tedy ziskem ministerských postů, s čímž operovali už v předvolební kampani. Navíc tichá podpora jednobarevné vlády ANO by jim nic nepřinesla a zklamala by jejich voliče. Ve hře mají být především dva resorty.
Ministerstvo životního prostředí, kam by mohl zasednout šéf Motoristů Petr Macinka. Jak sám před volbami řekl, je potřeba, aby na tomto ministerstvu po volbách „tekla zelená krev“. Jinými slovy tím zdůraznil potřebu vyčistit resort od zelených ideologů a napojení na fanatické, ekologické, politické neziskovky.
Dále jde o Ministerstvo zahraničních věcí, kam by s velkou pravděpodobností přišel Filip Turek. Sám rovněž celou dobu před volbami hovořil o tom, že se z Evropského parlamentu vrací do domácí politiky jedině proto, aby mohl Českou republiku měnit z vládního postu.
Přestože Andrej Babiš hovoří o tom, že nejraději by sestavil menšinovou jednobarevnou vládu hnutí ANO, kterou by ve sněmovně další subjekty podporovaly, podle našich zjištění více méně počítá s tím, že Motoristy přímo do vlády vezme. Dohody, které prozatím mají platit, hovoří právě o těchto dvou resortech pro Motoristy.
V případě dosavadních jednání ANO s SPD zatím k přesnější dohodě o vládě nedošlo, s ohledem na to, že Tomio Okamura pro své hnutí chce ministerská křesla a Andrej Babiš se tomu chce vyhnout. V případě rozložení řídicích funkcí v Poslanecké sněmovně už shodu našli, zde vyjednávání na obrátkách nabralo rychle.
Nejde zdaleka pouze o to, že by se šéf SPD Okamura měl stát předsedou sněmovny a vystřídat Markétu Pekarovou Adamovou, ale intenzivně se řeší také posty místopředsedů.
„Asi takhle, zatím nejde o to, kteří zástupci jakých stran by měli funkce místopředsedů PS obsadit, ale naopak o to, kteří je rozhodně neobsadí. A to jsou Piráti. Ti skutečně dostanou h*vno. Na tom je shoda mezi Babišem a Okamurou. Motoristé budou zcela jistě souhlasit. Je to vtipné, protože zatímco Piráti v končící sněmovně měli jen čtyři poslance a funkci místopředsedy k tomu, teď budou mít poslanců 18, ale na místopředsednickou funkci si nikdo z nich nesáhne. S tím se můžou rozloučit,“ řekl redakci pod podmínkou anonymity zdroj obeznámený s jednáním.
Podle našich informací s tímto návrhem přišel Tomio Okamura k šéfovi ANO do Průhonic a Andrej Babiš to odkýval. Tento postup nepřímo vyplynul i z vyjádření Aleny Schillerové a Tomia Okamury v pořadu Partie na CNN Prima News. „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá,“ sdělila Schillerová k tomu, že jak se strany končící pětikoalice chovaly k opozici, tak se bude rodící se vládní většina chovat k opozici nové.
autor: Radim Panenka