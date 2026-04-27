Džin vypuštěný Petrem Pavlem byl příliš i na jeho zastánce

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
„Teď se na mě asi řada lidí bude zlobit, ale já jsem myšlenku Spojených států evropských už několikrát zdůrazňoval jako pravděpodobně jediné řešení pro Evropu, pokud bude chtít zůstat relevantní na světové mapě. Stále se ukazuje, že následující období - a nebude úplně krátké - bude obdobím globálních velmocí. A Evropa může být globální velmocí pouze tehdy, když bude mluvit jedním hlasem,“ uvedl prezident Pavel při diskusi s lidmi během návštěvy Pardubického kraje.
Výroky strhly lavinu nesouhlasu a komentářů typu, že by tím Pavel fakticky zrušil českou státnost a samostatnost. Menšina komentujících na sítích názoru naopak tleskala.
ParlamentníListy.cz se obrátily na české politiky napříč stranami, co na prezidentovy výroky říkají a jaký je jejich postoj.
„Evropské státy musí spolupracovat, zejména na ekonomické i obranné úrovni, dále v oblasti dopravy, vědy, školství. Snažit se vytvořit Spojené státy evropské je ale zcela nereálné. USA vznikly na úplně jiném principu, v jiné době a s jiným očekáváním. Spojovat musí vize, nikoliv krize,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček.
Názorem přispěl i poslanec Motoristů sobě Matěj Gregor. “Myslím si, že se jedná o výrok, který silně vibruje prvním článkem naší ústavy, který Českou republiku vnímá jakožto stát suverénní,” řekl.
“Názor, který teď veřejně artikuloval Petr Pavel, znamená jediné: prosazování zániku České republiky jako suverénního a samostatného státu a jeho rozpuštění v Evropské unii ovládané nějakou centrální evropskou vládou pod egidou německých a francouzských politických a jejich klientských struktur komisařů. komisařu. Byl by to i naprostý konec demokratické politiky založené na svobodných volbách, která může existovat pouze ve státě. Tento výrok je i porušením Ústavy, která hned v úvodu říká, že Česká republika je svrchovaný stát,” uvádí poslanec SPD Tomáš Doležal.
Předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček z hnutí ANO mluví o utopii. “My se s panem prezidentem opravdu neshodneme. Rozpustit Česko ve stylu poslední zhasne, není dobrý nápad. Ale možná touží pan prezident být evropským prezidentem. Kdo ví. V každém případě to není dobrá myšlenka a je hlavně nebezpečnou fantazií. Vytvoření Spojených států evropských by znamenalo podřízení zahraniční politiky národních států centru. Při současném a trvajícím nastavení EU by to znamenalo konec transatlantické vazby a konec přátelství s Izraelem. Evropa suverénních států, která se integruje, kde je to výhodné, ano. Spojené státy evropské jsou klasickým utopickým projektem, pomníkem marnivosti intelektuálů, slovy Margaret Thatcher,” vzpomíná na slavnou konzervativní britskou premiérku.
“Petr Pavel definitivně potvrdil, že je jen loutkou zahraničních zájmů. Tento návrh, jehož realizace by znamenala vzdání se naší suverenity a faktický zánik České republiky, je bez jakéhokoliv přehánění na hranici velezrady. Jedná se o nejhorší výrok prezidenta republiky v celé historii naší země. Ani komunističtí prezidenti by si nedovolili požadovat začlenění naší země pod Sovětský svaz. Petr Pavel tak tímto svým výkřikem předčil všechny své bolševické soudruhy,” míní předseda strany PRO a poslanec Jindřich Rajchl.
S prezidentem Pavlem nesouhlasí ani lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. „S respektem k panu prezidentovi si nemyslím, že je vznik „Spojených států evropských“ nevyhnutelný ani žádoucí v podobě, jak si jej někteří představují. Evropská unie má být silná tam, kde to dává smysl – v oblasti bezpečnosti, ochrany vnějších hranic, společného trhu nebo podpory konkurenceschopnosti. Zároveň ale musí respektovat rozmanitost členských států a jejich demokratickou legitimitu. Jsem přesvědčen, že budoucnost Evropy nestojí na centralizaci za každou cenu, ale na schopnosti spolupracovat tam, kde je to efektivní, a ponechat rozhodování co nejblíže občanům. Jinými slovy: silná Evropa ano, ale ne evropský superstát. Důležité je také neztratit důvěru lidí. Jakmile budou mít občané pocit, že se rozhoduje bez nich a nad jejich hlavami, evropský projekt to oslabí, nikoli posílí,“ řekl pro ParlamentníListy.cz.
“Spojené státy evropské, bez ohledu na to, jakou by měly ústavu či zakládající listinu, by pro nás jako české občany znamenaly jen prohloubení našeho současného postavení, které je bližší Protektorátu Čechy a Morava než Rakousku-Uhersku či táboru socialismu. Dominoval by samozřejmě někdo větší a ten by hleděl na uspokojení nároků svých blízkých. Teze Petra Pavla, že jen tak můžeme soutěžit s velmocemi, je nesmyslná. Nepotřebujeme soutěžit s velmocemi, i tak a zejména tak si můžeme zajistit respektování našich zájmů. Chápu, že lidé jako Petr Pavel by na sebe ochotně vzali roli místodržících. Děkuji, nechci,” má jasno europoslanec za SPD Ivan David.
Pavlovu myšlenku odmítá též europoslanec za hnutí ANO Tomáš Kubín. „To, co Petr Pavel pronáší, už vůbec nejde brát vážně. Oficiálním mottem Evropské unie je „Jednotná v rozmanitosti“, což pokládám za přesné a správné. Ale členské státy jsou natolik rozmanité, že už v rámci Evropského parlamentu, Rady a i Komise dá hodně práce najít společnou cestu. Je úplný nesmysl snažit se o spojení tak rozdílných podmínek, zájmů, tradic a kultur. Naštěstí je myšlenka „Spojených států evropských“ více a více okrajovou záležitostí,“ řekl redakci.
„Je vidět, čí zájmy hájí. Určitě to není moravské, slezské a české obyvatelstvo. Navazuje na svůj rozhovor pro německý časopis Bild z července 2025, kde adoroval Německo jako lídra a vůdce Evropy. Ano, Němci chtějí superstát. Postoj Petra Pavla považuji za vlastizrádný a podlý,” soudí poslanec za SPD Miroslav Ševčík.
Podle europoslankyně za KSČM Kateřiny Konečné prezident svou zemi nenávidí. “Myslela jsem, že pan prezident Pavel po ufňukané tiskové konferenci nemůže ničím moc překvapit. A vidíte. Přece to překonal. Jen přemýšlím, jak moc musí člověk svou zemi nenávidět, když jí chce sebrat pojistku v podobě práva veta, vyměnit korunu za euro, dát moc nad zemí Ursule Leyenové, majetek Lichtenštejnům…,” uvedla.
“S názorem prezidenta Pavla rozhodně nesouhlasím. EU má být společenstvím silných suverénních států. Jsou to dvě odlišná vidění světa. Osobně nechci, aby o se naší zemi rozhodovalo v Bruselu, ale naopak považuji za zásadní, aby o sobě v maximální míře rozhodovaly jednotlivé členské státy. EU nebude ve světě silnější vytvořením “Spojených států evropských”, ale odbouráním zbytečných regulací, nesmyslné zelené politiky a dalších omezení, které citelně oslabují evropský průmysl a evropskou ekonomiku a tím i konkurenceschopnost vůči zbytku světa,” je přesvědčen poslanec hnutí ANO Denis Doksanský.
Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová vyjádřila jednoznačný postoj. „Tento výrok Petra Pavla, českého prezidenta, považuji za skandální. Náš první český prezident Tomáš Garrigue Masaryk se musí v hrobě obracet. Nechápu, co k tomu prezidenta vedlo, nebo lépe kdo ho k tomu vedl. Pokud ztratíme národní identitu, přijdeme o všechno a budou za nás rozhodovat jiní. Pokud nejde prezidentovi o naši zemi a kope za nějaké spojené státy evropské, ať položí funkci,“ vyzývá.
“Prezident, který usiluje o zánik země, v jejímž čele stojí, to je nejenom logický nonsens, ale také nekonečná ostuda. Znovu se potvrzuje, jak strašná to byla chyba, když někteří naši spoluobčané tohoto člověka zvolili na Hrad,” zamýšlí se předsedkyně Trikolory a poslankyně klubu SPD Zuzana Majerová.
S názorem prezidenta nesouhlasí ani senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta. „To, co se dnes musí zlepšit, je hlavně fungování Evropské unie. EU nebude silná díky řečem, ale díky tomu, že bude méně byrokratická, rychlejší v rozhodování, bude řešit skutečné problémy lidí i evropské ekonomiky a zároveň bude respektovat národní zájmy členských států. To samo stačí k tomu, aby ji zbytek světa vnímal jako silného partnera,“ řekl serveru ParlamentníListy.cz.
