Liberálové a nálepkování nepohodlných. „Čas to změnit!“ Zpráva vojenských zpravodajců spustila lavinu

Každoroční zprávy BIS přitahují mimořádnou pozornost médií, zvláště pokud jde o údajné šíření dezinformací, různých vlivů na Českou republiku a údajného ovlivňování názorů obyvatelstva. Takové zprávy se do médií rozšíří během jednotek minut od vydání výroční zprávy.

Ve chvíli, kdy svou výroční zprávu vydala druhá ze tří tajných služeb, Vojenské zpravodajství, trvalo téměř týden, než se pomalu začalo ve veřejném prostoru objevovat, co je jejím obsahem. Zda je to proto, že tón této zprávy je poněkud odlišný od toho z pera civilní rozvědky, můžeme jen spekulovat.

Faktem je, že výroční zpráva Vojenského zpravodajství se v jedné z kapitol věnuje problematice hybridních válek, dezinformací a propagandě. Kapitola nese název „Možnosti současných propagandistických kampaní s důrazem na bezpečnostní problematiku“, říká se v ní, že jakkoli nelze snahy propagandistických kampaní a hybridního působení cizích mocností zcela marginalizovat, čelíme v posledních letech masivnímu nadužívání pojmů jako propaganda a dezinformace.

Tyto pojmy podle VZ ztratily především v laickém diskursu jakýkoli význam a „začaly se užívat spíše pro dehonestaci názorových protivníků a radikální zjednodušující vysvětlení komplexních jevů“, píšou zpravodajci.

„Prohlubující se vágnost a významová neurčitost zmíněných termínů přitom vedla i k případům, kdy je někteří političtí a společenští aktéři začali používat i pro označení pravdivých informací, jenž však nebyly v souladu s jimi prosazovanými idejemi, a kdy dokonce docházelo ke spojování kritiky vládních politik s propagandistickým působením cizí moci, což mohlo vést k vyčlenění části do té doby legitimních hlasů z politické debaty,“ konstatuje Vojenské zpravodajství ve své výročním zprávě.

Jak se na to dívají naši politici? ParlamentníListy.cz se na ně obrátily s anketní otázkou.

„Tato část zprávy Vojenského zpravodajství podle mého dobře pojmenovává skutečnost, na kterou zde upozorňujeme opakovaně. Totiž, že řada lidí má dnes už obavy říkat otevřeně své názory, protože se obávají podobných nálepek typu dezolát, proruský šváb, příznivec Varšavské smlouvy, nedemokrat atd. Mimořádně smutné pak je, že k tomu často sklouzávají i někteří ministři této vlády nebo vysocí ústavní činitelé. Máte pravdu, že BIS je v tomto směru méně explicitní. Vysvětluji si to ovšem i tím, že každá z těchto služeb má trochu odlišné zaměření,“ sdělil redakci místopředseda Sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

Se závěry výroční zprávy souhlasí i europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. „Vojenské zpravodajství má pravdu, že část liberálů nálepkuje všechny, kteří mají jiný názor, jako fašisty, stoupence Ruska, nebo dezinformátory. Podle mě je čas to změnit,“ míní politik.

„Zpráva Vojenského zpravodajství je závan zdravého rozumu - pravdivě pojmenovává stávající provládní a probruselskou propagadu, která vše, co její ideologii odporuje, dehonestuje jako dezinformaci nebo jako něco, co je třeba proruské. Ze strany vládních představitelů se nebojuje argumenty, ale jen se nálepkuje a dehonestuje se protivník,“ uvedl šéf hnutí SPD Tomio Okamura.

Na dotaz redakce odpověděl také senátor ODS Tomáš Jirsa, který zvolil ironický tón. „Je to propaganda a dezinformace!“ odpověděl na otázku, co na závěry výroční zprávy říká.

„Zpravodajské soutěžení odmítám komentovat, ale pravdou je, že označení za dezinformaci či propagandu vláda dělá se vším, co se jí nehodí, takže jakákoli diskuse s nimi je tak téměř nemožná,“ reagovala šéfka KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

Podle pirátského europoslance Mikuláše Peksy o dezinformacích mluví kdekdo. „Bohužel velká část těch, kteří ten pojem používají, nemá v této oblasti žádné odborné znalosti. Jsem rád, že tomuto tématu se za Piráty věnuje moje kolegyně Markéta Gregorová. Markéta je v této oblasti profesionálem a přináší řešení, které neohrozí svobodu projevu a zároveň zajistí lepší informovanost českých občanů,“ napsal Peksa redakci.

„Obě zpravodajské služby (BIS a VZ) mají ve svém vedení ředitele již příliš dlouhou dobu, což vede k určitým stereotypům. Každopádně BIS a její výroční zprávy beru s nadhledem. Dehonestovat lidi pouze za to, že mají jiný názor, než je prosazován probruselskými médii, je věc pro Chocholouška, i když je to nazýváno propagandou a hybridní hrozbou,“ myslí si poslanec za SPD Radovan Vích.

Snaha dehonestovat osobnosti s odlišným názorem se podle senátorky Jany Zwyrtek Hamplové stala bohužel trvalým jevem, který současná vláda a na ni napojené subjekty podporují a provozuji. „Schází-li argumenty, použije se urážka nebo dehonestující pojem. Je dobře, že si toho někdo všiml a jasně to pojmenoval. Tento jev by měl vymizet, jinak schopní a slušní lidé nikdy nevstoupí do veřejného prostoru, a budou tam chybět. Proti dehonestaci nemáte obrany, jen to musíte vydržet. Vím, o čem mluvím, sama jsem jí terčem. K čemu vám jsou opakované úspěchy například u vyšších soudů, včetně Ústavního, a vysoké IQ, když vás kdejaký pisálek pozuráží. Jak říkám, je dobře, že to konečně někdo řekl na rovinu. Jsem jednou z obětí - naštěstí moje samospráva za mnou stojí. Protože mne zná. Kdybych měla všechny lži a urážky žalovat, od soudu nevyjdu,“ sděluje senátorka.

„Za prvé: Výroční zpráva Vojenského zpravodajství potvrzuje, že v našich zpravodajských službách jsou ještě lidé, kteří si zachovali zbytky zdravého rozumu, což je jen dobře. Za druhé: Když totéž, co vojenští zpravodajci říkáme my, opoziční politici či aktivisté, zdegenerovaná politická garnitura, která je u nás momentálně u moci, nás nazývá ruskými agenty či dezoláty. Za třetí: Ukazuje se, že prezident Miloš Zeman se nijak nemýlil, když zpravodajsce BIS nazval čučkaři. Za čtvrté: Pravdu mám i já, když říkám, že ředitel BIS Michal Koudelka je regulérní blázen,“ konstatuje první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

