„Poláci tu levně jí, nekupujte tam.“ Ministr mluvil, pak přišla zlá pravda

Nekupujte v Polsku, Poláci tu levně jí a chválí si ceny potravin, nechal se dnes slyšet ministr zemědělství Zdeněk Nekula. ParlamentníListy.cz v posledních dnech naopak od zemědělců vyslechly věci, které by se daly nazvat „zlá pravda o Nekulovi“. „Dovedete si představit třeba ministra průmyslu, který by se během návštěvy chemičky nechápavě ptal, proč jim vadí drahý plyn? Těžko, viďte,“ padlo například.

reklama

Za drahé potraviny prý nikdo nemůže. Podle médií to vyplývá z šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) si výstupy zkoumání pochvaluje s tím, že tržní prostředí v České republice funguje a není potřeba cenová regulace. „Viníkem (vysokých cen, pozn. red.) jsou všechny tři části vertikály. Zemědělci, potravináři a obchodníci. Pro mě je důležitý výsledek,“ konstatoval pro Seznam Zprávy šéf resortu zemědělství.



„Vyvinuli jsme tlak přes různé kontrolní instituce, aby se situace (s cenami, pozn. red.) napravila. Když se podíváme na čísla Eurostatu, v meziročním srovnání cen potravin na tom jsme dobře. Nad námi je například Slovensko nebo Polsko,“ tvrdil Nekula na Seznam Zprávách.



„Nakupovat v Polsku lidem nedoporučujeme,“ dodal ministr zemědělství s tím, že prý polští novináři jezdí do České republiky a poukazují na to, jak levně se tu najedli. Moderátorka mu oponovala, že šlo o řízek v restauraci. „Řízek je také potravina,“ konstatoval ministr a znovu zdůraznil, že ze šetření ÚOHS vyplynulo, že trh je v pořádku a marže nejsou přehnané.

Psali jsme: Poláci vrací „úder“. Našli v ČR něco výrazně levnějšího než mají v Polsku. Jenže narazili



Práce šéfa resortu zemědělství je přitom námětem debat i tvrdé kritiky delší dobu. Naposled celostátní média řešila kauzu „mouka z Lidlu“, kdy Zdeněk Nekula svým twitterovým příspěvkem přímo propagoval reklamní leták zmíněného obchodního řetězce a chlubil se de facto, že zajistil levnější mouku.



Vzápětí se ukázalo, že příběh s levnou moukou je úplně jiný, protože Lidl měl letáky s jednodenní slevovou akcí vytištěné několik dnů před tím, než ministr na návštěvu obchoďáku zavítal.



O případu „mouka z Lidlu“ čtěte více ZDE



Jak vnímají „svého“ ministra samotní zemědělci? ParlamentníListy.cz měly v posledních dnech možnost hovořit s několika zástupci různě velkých zemědělských podniků. Z těchto neformálních rozhovorů přinášíme několika ukázek. Na nejmenované společné akci, kde byla přítomna řada zemědělských družstev a společností, padala místy až nebývale drsná kritika šéfa resortu Nekuly. Všichni, s nimiž se nám povedlo promluvit, se shodují v jednom: nejhorší ministr zemědělství moderní historie.

Ing. Zdeněk Nekula KDU-ČSL



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Anketa Jste spokojen/a s podobou „reformy“, kterou představila pětikoalice? Ano 1% Ne 98% Nevím 1% hlasovalo: 17833 lidí



Podle jeho kolegy ministr Nekula neví o oboru zemědělství vůbec nic. „Zemědělství absolutně nerozumí, ale jakože fakt vůbec. Nula, nic. Ne že by byl prvním ministrem, který nemá zdání o oboru, který má řídit. Když ho vidíte v televizi k něčemu vystupovat a zároveň o zemědělství něco víte, řeknete si, že ví houby, ale třeba se do toho dostane. Ale pokud ho slyšíte naživo, je to ještě horší. Dovedete si představit třeba ministra průmyslu, který by se během návštěvy chemičky nechápavě ptal, proč jim vadí drahý plyn? Těžko, viďte, protože má logicky vědět, že pokud k výrobě plyn potřebujete, bude vám vadit jeho extrémní cena. V podstatě tohle předvádí pan ministr Nekula při různých cestách. Hodně kolegů z jiných firem mi to vyprávělo, to si až klepete na čelo, že může někdo být takový trouba. On naprosto tápe, netuší, co dělat, takže se jen zesměšňuje věcmi jako inspekce v Lidlu a podobné hovadiny,“ popsal nám další českých zemědělec, jehož identitu si rovněž necháváme pro sebe.

Psali jsme: Venkov povstal proti městu. Kvůli jídlu. EU se může třást A teď na hanbě Lidl. „21,90 nebo 29,90?“ Válka pokračuje Tolik masa, stůl se málem prohnul! Kuřecí 47 Kč, vepřové 84 Kč. Kousek od hranic se platí málo „Na Lidl už kašlu.“ Sleva? Místo ní zážitek u pokladny



Podobně se vyjádřil další z představitelů zemědělských firem, ale oproti svým kolegům prozradil i to, jak to funguje s cenami a výkupem od zemědělců. „V zemědělství dělám celý život, živíme se poctivě, tvrdě pracujeme a poslední roky cítím šílené zoufalství z toho, co přijde. Jestli se něco nezmění, tento ministr bude hrobařem zemědělství v Čechách. On je tím, kdo se nás má zastávat! Proč to nedělá? Proč na nás nechá plivat, že neúměrně zvedáme ceny? Každý, kdo tomu trochu rozumí, moc dobře ví, že my si ceny neurčujeme. Obchodník nám řekne cenu, kterou je ochoten dát, a my můžeme buď prodat za nám navrženou cenu, anebo nám to zůstane ve skladech. Taková je realita. Hlavně o tom piště, ať to lidi vědí. Víc vám toho neřeknu, už se mi zase vaří krev v žilách," promluvil majitel zemědělského podniku z Pardubického kraje.



Psali jsme: Přebalené maso z Ukrajiny. Nový skandál na Slovensku, nejvyšší místa 24,90 a 44,90. Kaufland a to samé mléko. „Vše můžou zlevnit.“ „To umí každý vůl.“ „Levnější potraviny? Zapomeňte.“ Fialův balíček: O čem se nemluví Salmonela z Ukrajiny. Jen se mlčelo. A Polsko. Odhalena čísla

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.