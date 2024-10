Fiala chce zachraňovat firmy. „Žil tři roky na jiné planetě?“ Lidé nevědí, zda se smát, nebo plakat

Hodlá premiér Petr Fiala razantně změnit politiku své vlády jedenáct měsíců před sněmovními volbami? Anebo politika zůstane stejná a pouze změnil rétoriku? Jeho příspěvky na sociálních sítích to naznačují. Fiala totiž zveřejňuje krátká prohlášení typu „musíme podpořit české podnikatele“, ač jeho vláda podle expertů českým firmám podrazila nohy brutálně drahými energiemi.

Anketa Je pro vás důležité, zda Andrej Babiš byl, či nebyl spolupracovníkem StB? Je to pro mě důležité 6% Je mi to jedno 94% hlasovalo: 3411 lidí

„Naše firmy obtížně soupeří s čínskými nebo americkými konkurenty. Musíme je podpořit,“ napsal před několika dny Petr Fiala na sociálních sítích.

Bylo to však víc. „V EU jsme prosadili, že můžeme stavět nové jaderné elektrárny,“ uvedl také. Vydal též komentář v MF Dnes, kde napsal, že „Evropa ztrácí dech“ a podráží byznysu nohy přílišnými regulacemi a byrokracií a Evropa pak není schopna konkurovat světu. Přitom právě české předsednictví v Radě EU pod vedením Petra Fialy bylo vychvalováno ze strany tehdejšího místopředsedy Evropské komise Franze Timmermanse, strůjce Green Dealu. Podle něho šlo o „nejzelenější předsednictví v historii“.

Naše firmy obtížně soupeří s čínskými nebo americkými konkurenty. Musíme je podpořit. — Petr Fiala (@P_Fiala) October 19, 2024

Jak se na nejnovější výroky o nekonkurenceschopnosti a nutnosti podpory českých firem dívají politici ostatních politických stran? Velkého pochopení se předseda vlády Fiala nedočkal.

Předsedkyni SOCDEM Janě Maláčové jeho objev připomíná akci Nutella, kdy premiér podobně „nečekaně“ objevil, že v Německu jsou kvalitnější a levnější potraviny. Zajímavé také bylo, že po dramatickém videu na sociálních sítích nepřišla žádná další reálná akce. A něco podobného Maláčová očekává i nyní.

„ Podobné to bude i s konkurenceschopností EU. Protože tahle vláda nevládne. Ekonomicky nás ruinují, “ dodává bývalá ministryně práce a sociálních věcí.

„ Ta nejlepší podpora bude, když Fialova vláda a EU nebudou firmám nakazovat, jak mají co vyrábět a s kým smí a nesmí obchodovat, “ říká předseda SPD Tomio Okamura. Evropská legislativa v kombinaci s extrémními cenami energií a surovin a byrokracií Fialovy vlády podle něj firmy spíše zatěžuje. Americké nebo čínské firmy takové problémy nemají, což je vidět i na jejich produkci.

„Podpora českých podnikatelů, českého průmyslu a související ekonomická diplomacie má být prioritou každé vlády. Jedná se o naše národní zájmy. Bohužel tenhle premiér ‚prozřel‘ až v okamžiku, kdy toto téma zarezonovalo v Bruselu a cítí změnu politických větrů. Takhle dobré vládnutí v suverénní zemi nevypadá. O tom, že Evropa ztrácí dech a konkurenceschopnost a že je byrokratická a přeregulovaná, mluví naše hnutí ANO a naši kolegové z Patriotů pro Evropu už několik let!“ uvedl pro ParlamentníListy.cz předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček z hnutí ANO.

Premiér Fiala by se měl prý naopak za své činy omluvit. Sdělila to europoslankyně a lídryně koalice Stačilo! Kateřina Konečná. „Pan premiér asi žil tři roky na jiné planetě. To, na co teď vítězoslavně přišel, říkáme už několik let. Zároveň by se měl za sebe i svou vládu a vládní europoslance omluvit, protože na tomto stavu mají velkou ‚zásluhu‘. Kvůli nim máme nejdražší energii v EU, což je mimochodem zásadní překážka nejen pro občany, ale i firmy a továrny! A přebyrokratizování EU? No tak to pak nechápu, proč podpořil a podporuje Ursulu von der Leyenovou, která se svou Komisí přidává další a další nařízení, příkazy a omezení,“ řekla redakci Konečná.

„No dobré ráno, pane premiére, budíček! Jste tam tři roky a teď jste přišel na to, že potřebujete něco dělat pro české firmy a české občany?! Pokud byste to řešil v době, kdy jsme měli nejdražší elektřinu v Evropě i navzdory tomu, že si ji doma vyrobíme doslova za pár haléřů, možná by vaše vláda nebyla ta nejvíc nepopulární v historii Česka,“ uvedl předseda hnutí Přísaha a senátor Róbert Šlachta.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podrobný výčet vládních kroků nabídl poslanec SPD Radovan Vích. „Hodnotová vláda Petra Fialy si dala do názvu rozpočtovou odpovědnost. Ze svého programu ale porušila vše, co slíbila voličům. Zvedla plošně daně, obrala důchodce a státní dluh je poprvé historicky nad třemi biliony korun, tedy 306 tisíc korun na každého občana. V době předsednictví EU podpořila Green Deal EU, což má obrovský dopad na konkurenceschopnost firem včetně energetické náročnosti. Přeplacení a nikým nevolení eurokomisaři prosazují různé regulace, sankce a omezení a tahoun Evropského průmyslu – Německo, prožívá pokles také kvůli obrovskému tlaku výrobků z Číny a USA, ale i podpoře Ukrajiny. EU je projekt marnotratnosti a měli bychom se hluboce zamyslet, jak dále, protože ztráta suverenity, euro a regulace nás vedou do propasti,“ napsal v odpovědi.

„Když jsem to četla, nevěděla jsem, zda mám plakat, nebo se smát. Premiér Fiala, který neměl nikdy ani stánek na tržnici, o podnikání neví absolutně nic, celý život žije z veřejných peněz, které dodali do rozpočtu jiní, nebo z pochybných milionových dotací na absurdní práce o barmských ženách a jehož vláda už tři roky české firmy systematicky ničí, se probudil? Nebo mu PR tým připomenul, že za rok jsou volby a měl by zase začít lhát a slibovat? O EU, které, omlouvám se za ten výraz, leze poslušně jako pikolík ‚do zadku‘, nemluvě. EU je totiž úplná tragédie. Lidé jako premiér Fiala jsou zkrátka karikatury politiků – sami nic neumějí, na co sáhnou, to dopadá katastrofálně, jejich projev je směšný, a ještě se usmívají do kamer, jak jsou skvělí. Považuji tedy daný výrok za arogantní výsměch. Premiér Fiala by se měl především stydět – za svou bezkonkurenční neschopnost. Ten člověk v čele vlády je přírodní úkaz. Tím výrokem to jen potvrdil,“ míní senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Fotogalerie: - Sněmovna o rozpočtu

Podle prvního místopředsedy Sociální demokracie Lubomíra Zaorálka naopak vládní opatření ekonomický růst škrtí. „Přímá podpora firem narazí na pravidla EU. Ale už dávno měla vláda mít hospodářskou politiku, která pomáhá firmám a ekonomickému růstu. Dlouhodobě to znamená podpora vědy, výzkumu a školství. Krátkodobě podpora koupěschopné poptávky a růstu mezd. Ve veřejném sektoru inflace způsobila 20% pokles reálné výše mezd. Vláda selhala v tom, že neuplatnila zákon o cenové regulaci z r. 1990 určený k boji s inflací a mimořádnými zisky. I když nyní tolik inflace neroste – ceny energií, potravin zůstávají stále vysoké a mzdy reálně o pětinu nižší. Proto měla vláda už dávno zvyšovat platy ve veřejném sektoru, zvyšovat minimální mzdu, zachovat minimální mzdové tarify, které naopak zrušila. Premiér může mluvit o podpoře firem a ekonomického růstu, ale vláda dělá ‚osvědčenou‘ politiku utahování opasků a nízkých mezd, která spolehlivě jakýkoliv růst uškrtí a zadusí. Místo lepších mezd a platů dělá politiku dávek a superdávek, protože prací si člověk nevydělá ani na základní potřeby. Pod touhle vládou si zvykáme, jak roste počet těch, co pobírají dávky na bydlení a zítra superdávky jako na nový normál. Podpora firem a růstu je opak toho, co tahle vláda dělá, proto žádný růst nemáme,“ vzkázal Zaorálek.

„Vláda pro naše firmy nedělala nic. Respektive jim ještě házela klacky pod nohy, když zcela rezignovala na řešení vysokých cen energií a přidávala omezující předpisy, jež jsou obrovskou byrokratickou zátěží. A především svou zahraniční politikou zcela zabouchla dveře pro naše firmy na čínské, indické, arabské i africké trhy. Dokonalou ilustrací této skutečnosti je fakt, že Petra Fialu odmítli přijmout i v Angole. Suma sumárum, kdyby tato vláda vůbec neexistovala, tak by to pro aktivity českých podnikatelů bylo výrazně prospěšnější. Pokud tedy Petr Fiala skutečně chce pro české firmy něco reálného udělat, tak ať podá demisi. To by byla ta nejefektivnější podpora, jakou si dovedu představit,“ reagoval šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

Podle prvního místopředsedy Trikolory Petra Štěpánka je odpověď na otázku, co vláda dělala doteď, jednoduchá. „Nic! Respektive ať sáhla, na co sáhla, všechno zkazila. Prakticky všechny problémy, které teď Fialova vláda jakoby řeší, by nenastaly, kdyby je ta samá Fialova vláda svým nestoudným lokajstvím, provázeným neuvěřitelným amatérismem, sama nezpůsobila. Fialovo oznámení, že chce dál vládnout i po příštích volbách, nelze chápat jinak než jako šíření poplašné zprávy,“ sdělil Štěpánek redakci.

„Vládu neřídí Fiala, ale Fantomas. Jinak si neumím vysvětlit, že neustále dělá opak toho, co píše na sociální sítě a co sliboval před volbami. Až prohraje současná vláda volby, snad svou masku sundá,“ reagoval předseda Svobodných Libor Vondráček.

Psali jsme: Rozpočet ve Sněmovně, Kalousek u telefonu. Vláda asi věří, že voličům nabulíkuje cokoliv Sundali mu nápis proti Fialovi: „Kdyby to, co jsem slyšel, věděl volič ODS...“ Premiér Fiala: Každý další rok naší vlády přináší o něco lepší čísla Babiš počítal, kolik stojí tato vláda: 974 milionů za nepřímou reklamu. Auta s řidičem, snídaně pro Langšádlovou