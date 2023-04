Kadibudky a Pekarová. Před Úřad vlády dorazila nečekaná bytost

Protestující proti vládě Petra Fialy za sebou mají noc na prostranství v těsné blízkosti Úřadu vlády ČR. ParlamentníListy.cz se vydaly mezi demonstranty. Ti si chválí organizaci akce, mají totiž k dispozici i mobilní toalety, jídlo a další potřebné věci. „Jsme tu za celou rodinu a naši vesnici,“ řekla nám žena z Vysočiny, která pracuje na poště. Ve svém okolí prý vidí rostoucí počet podporovatelů demonstrací. Někteří lidé v noci ani nespali. „Zpívali jsme si tady, tančili a přišel sem někdo v masce čerta. Říkal, že si do pekla odnese Pekarovou, bylo to vtipné,“ dozvěděli jsme se.

reklama

Nedělní demonstrace Česko proti bídě se z Václavského náměstí přesunula k Úřadu vlády, kde nakonec část protestujících zůstala a nocovala tam do druhého dne. Chtějí tam zůstat několik dalších dní. Organizátor protestu Jindřich Rajchl si pochvaloval zájem lidí o demonstraci i následný pochod k Úřadu vlády, kterého se podle jeho slov zúčastnily desítky tisíc lidí a provládní média se to snaží skrývat.

Anketa Má smysl demonstrovat proti vládě? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 3062 lidí

„Zůstaneme tady do středy. Chceme tím zcela jednoznačně vyjádřit, že protest už musí být dlouhotrvající, protože současná vláda ničí naši ekonomiku, ničí svobodu slova a pokřivuje právní systém. Včerejší akce byla fenomenální, ohlasy lidí jsou dokonalé a škoda že některá mainstreamová média o demonstraci neinformují objektivně a férově. Byla to demonstrace za Českou republiku a za zájmy občanů naší země. Pokusy některých propagandistických médií o marginalizaci naší akce jsou naprosto zoufalé,“ řekl v pondělí novinářům před Úřadem vlády Rajchl.

ParlamentníListy.cz se v pondělí kolem dopoledne vydaly ke Strakově akademii podívat, jak se akce dále vyvíjí. Ptali jsme se protestujících, jak dlouho chtějí vytrvat a celkově jak podle nich akce probíhá.

Naprostá většina z nich si dává pozor, s kým se baví, a důsledně se zajímají o to, z jaké redakce daný novinář pochází. „Máme blbé zkušenosti, to se nesmíte divit. Prudili nás tady z České televize a Seznamu. Před časem jsme daly rozhovor Cirokové ze Seznamu, každá asi deset minut, slušně jsme jí řekly, co nám vadí, a vystříhali si z toho jen, co potřebovali, a všechno překroutili. Od té doby si dáváme pozor, s kým mluvíme,“ sdělily naší redakci dvě demonstrantky a zároveň sestřenice, které žijí na vesnici nedaleko Jihlavy.

Obě ženy jsou odhodlané setrvat nonstop před Úřadem vlády do středy. „Jsme pracující, takže se musíme přizpůsobit hlavně tomu, abychom kvůli tomu nepřišly o práci. Jinak bychom tady zůstali do doby, než Fiala dá termín a sejde se s panem Rajchlem. Máme rodiny, práci a další povinnosti. Určitě tu vydržíme nejméně do středy, máme v práci zařízené volno a prohozené směny. Hned, jak tenhle protest vyhlásili, okamžitě jsme si se sestřenkou řekly, že jsme odhodlané tady zůstat aspoň do středy a být tady nejen za sebe, ale za naše rodiny a naši vesnici. Rozhodně se sem zase vrátíme a přijdeme zase vyvoněné a vykoupané,“ řekla nám jedna z protestujících s odkazem na to, že účastníci akce pochopitelně nemají příliš možností na osobní hygienu. „Se záchodem není naštěstí problém, jsou tady mobilní toalety, vyčištěné a je to bez problému,“ dodala druhá z nich.

Mobilní toalety umístěné hned vedle policejního antonu.

„Všechno je tady skvěle zajištěné, zajistili jídlo a občerstvení na celou noc, snídani a všechno. Večer tu byla docela zábava, hrály se tady české písničky, lidé tancovali. Kolem půlnoci se tady objevil čert s transparentem „Vládo, čert nikdy nespí“ a „Jdu si pro Pekarovou“. Nevíme, kdo to byl, přišel už v masce a po chvíli zase zmizel,“ popsala nám před Strakovou akademií žena z Vysočiny.

Podle jejích slov se zvětšuje počet lidí, kteří protivládní demonstrace podporují. „Vidíme ve svém okolí, že se rozrůstají počty lidí, kteří protestu fandí a přejí si, aby tahle vláda skončila. Kolegové v práci mi teď už říkají, že jsou tyhle demonstrace důležité. Přitom ještě před půlrokem se k tomu stavěli skepticky s tím, že to nemá cenu. Stejně tak si víc uvědomují, jak většina médií lže a zamlčuje,“ dodala.

Další z účastníků, kteří se nepřetržitého protestu účastní, si pochvalovali atmosféru celé akce. „Nikdo se tu s nikým nehádá, všichni se normálně bavíme a debatujeme, na nikoho neútočíme, nikdo není vulgární. Pokojný protest prostě. Dřív to na těch demonstracích, co pořádal Vrabel, bylo jinak, nic proti, ale tam bylo cítit napětí, to tady není. Za Vrabela to nebylo tak upřímné, teď ano, a proto věříme, že to vyjde a ta vláda skončí. Vydržíme, jak dlouho bude potřeba, jsme tady pro naše děti,“ sdělil naší redakci.

Psali jsme: Svléká se, nadává na Čechy a naši kulturu. Ten, co dirigoval proti Rajchlovi To nejlepší nakonec. „Novotný patří za mříže,“ udeřil Rajchl. Starosta tam přitom byl Ne auto, ne bunda. Už i snubní prsten vadí. Přišla odveta Seznamu Rajchl domluvil, předsedové pětikoalice mlčí. Až na Bartoše. Ale ozvala se Němcová…

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.