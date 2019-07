Kremlík se raduje nad očekávanými příjmy z chystaného nového mýta. Jenže realita? Stát vydělá spíše méně než dřív

Ministr dopravy Kremlík v pátek oslavoval připravované nové mýto, které si chce stát pořídit za naše peníze, to však vybere stejně a spíše méně peněz, než to, které funguje v majetku státu dnes.

Stát chce v rámci nového mýtného systému vybrat okolo 12 miliard korun ročně, z toho 1,5 miliardy na nově zpoplatněných silnicích první třídy. Na pátečním briefingu to řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).

Zapomněl jen dodat, že v roce 2018 zaplatily kamiony v Česku na mýtu rekordních 10,8 miliardy korun, při započítání 1,5 miliardy ze silnic první třídy by to bylo 12,3 miliardy a že v prvním pololetí letošního roku stát vybral na mýtu 5,5 miliardy korun. Do konce roku by to tedy mělo být přes 11 miliard, což je se započítáním mýta ze silnic prvních tříd přes 12 a půl miliard. V obou případech tedy více než ministrem oslavovaný mýtný systém za skoro 11 miliard korun.

Ten úspěšnější bez chyb fungující mýtný systém patří beze zbytku státu a může ho převzít a provozovat během několika týdnů. Zatím to ale vypadá, že skončí ve šrotu a úředníci včetně ministra dopravy se budou bát, jak skončí jejich vyšetřování, zda se k státnímu majetku chovali s péčí řádného hospodáře.

Firma Kapsch napadla smlouvu mezi ministerstvem dopravy a konsorciem CzechToll a SkyToll o provozování mýtného systému u soudu. Krajský soud v Brně minulý týden vyhověl žalobě Kapsche, který se domáhá toho, aby plnění smlouvy zakázal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Antimonopolní úřad se musí podle rozsudku Krajského soudu smlouvou znovu zabývat. Ministerstvo dopravy proti tomu podle Kremlíka podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Totéž chce udělat ÚOHS. Kasační stížnost ale nemá odkladný účinek.

"Obáváme se, že ze strany ŘSD a SkyTollu jde o hraný optimismus a uspěchanou snahu co nejrychleji systém spustit, ať už bude plně funkční či nikoliv. Připomínám, že stát v době spuštění nebude mít u této miliardové zakázky nezávislého auditora, který by potvrdil, že stát nepřichází o peníze nekvalitním výběrem," uvedl mluvčí Kapsche David Šimoník. Podotkl, že stávající mýtný systém letos vybere od kamionů přes 11 miliard korun, v roce 2020 by to bylo 12 miliard. „Stát tedy investoval miliardy daňových poplatníků do stavby nového zbytečného mýtného systému, který od kamionů vybere úplně stejné peníze jako ten současný, plně zainvestovaný a v majetku státu," podotkl.

Elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007, systém funguje na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy. Za deset let se na mýtném vybralo 77,5 miliardy korun. Satelitní systém zaváděný vítězem nového tendru nahradí dosavadní mikrovlnnou technologii a rozšíří se na dalších 900 kilometrů silnic první třídy.

Kremlík minulý měsíc řekl, že stát nezavede nulovou sazbu na silnicích první třídy, chce tak předejít zpochybnění už tak dost zpochybněného mýtného tendru. Bezplatné používání si přály a i dnes přejí kraje na 600 kilometrech silnic a uzavřely k tomu memorandum s Kremlíkovým předchůdcem ve funkci Danem Ťokem.

