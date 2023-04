Stanjurovi možná vypadnou další desítky miliard. Ještě horší než Sobotka, mají se smát na ministerstvu. A v ODS zuří

reklama

Díry v rozpočtu, rostoucí schodek a varování před katastrofickými scénáři už i z vlastních řad. Vláda Petra Fialy hledá, jak do rozpočtu přinést více prostředků a zároveň nenaštvat veřejnost. S kritikou přišel bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, podle něhož se může Česku přiblížit „řecký scénář“.

„Budou-li všechny strany neústupně trvat na svých prioritách a finanční obsluze svých voličů, řecký scénář se přiblíží. Konec pak bude spravedlivý. Žádné peníze nebudou mít voliči každé strany, stejně tak i nevoliči,“ uvedl v pondělí na sociálních sítích Kalousek v reakci na zprávu, že ODS odmítá zvýšit odvody pro OSVČ. Ze strany bývalého šéfa státní kasy a zakladatele TOP 09 nešlo zdaleka o první kritická slova vůči kabinetu.

Úvahy o zvýšení DPH nebo zrušení nejnižší sazby týkající se například léků, dětské výživy a jiných mateřských potřeb jsou známé už delší čas.

Zvednout se má spotřební daň na naftu, která měla být snížena pouze dočasně kvůli extrémním cenám pohonných hmot. „Spotřební daň na naftu se vrátí na původní úroveň, držet ji dál sníženou už není důvod,“ uvedl nedávno podle serveru iDNES.cz ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a jeho mluvčí následně potvrdil, že resort nyní o věci debatuje s experty.

Hlavním terčem kritiky je ovšem ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Značně negativní hodnocení mu v nedělních OVM na České televizi vystavila předchůdkyně ve funkci Alena Schillerová (ANO).

„Ministr Stanjura by měl rezignovat, protože dělá naprosto neslýchané věci. Nikdy si žádný ministr financí nedovolil to, co si dovoluje on,“ sdělila Schillerová s tím, že Stanjura dělá pouze účetní triky a jeho rozpočet je naprosto nereálný, protože se řada odhadovaných příjmů rozpočtu naprosto nesetkává s realitou. „Manipulace s čísly ve státním rozpočtu, účetní triky za desítky miliard, obelhávání médií i veřejnosti. To jsou hlavní důvody, proč by měl ministr financí Stanjura okamžitě rezignovat,“ dodala poté na svých sociálních sítích.

Nedávno se totiž ukázalo, že tolik ohlašovaná daň z mimořádných zisků místo záchrany státního rozpočtu přinese jen „drobné“. Ministerstvo financí odhadovalo výnos ve výši 100 miliard korun, jenže se prý stát spletl ve výpočtu o 60 miliard, které nakonec do rozpočtou nepřitečou.

Na cestě může být další problém. Nový ministr životního prostředí v ČT připustil, že 50 miliard korun z emisních povolenek, se kterými vláda původně počítala, vůbec nemusí přijít.

Stanjurovo vedení státní kasy má podle našich informací stále méně příznivců i ve vlastní koalici. Stále více jsou patrné hlasy i ze samotné ODS, které stručně řečeno sdílejí silné obavy, že politika ministra financí může být hlavním faktorem, který jim prohraje příští volby. A to je něco, co se neodpouští.

Podle toho, co jsme vyslechli ve sněmovních kuloárech, začíná být toto téma stále častějším námětem debat. „Úředníci na Ministerstvu financí z toho musejí mít srandu. Dřív se mluvilo o tom, že tamní experti považovali za nejhoršího ministra Sobotku (Bohuslava, exšéfa ČSDS, pozn. red.). Vsadím na to, že teď už našli nového favorita. Stanjura u nás nikdy ekonomickým expertem nebyl a najednou s ním Fiala vyrukoval jako s ministrem. Nedostal to v rámci své odbornosti, tak se nabízí otázka, za copak ten flek asi dostal. Běžně by takový ministr dávno skončil, vyrazili by ho, což se ale nestane, protože má vcelku silnou pozici a Fiala se ho rozhodně nezbaví. Ani za cenu, že nás to zlikviduje ve volbách,“ redakce ze Sněmovny, spojené s vládní ODS.

„Pánové (premiér a ministr financí, pozn. red.) by se měli podívat na průzkumy. Souvislá řada za sebou ukazuje masivní vítězství Babiše. Smutné je, že to nebude jeho zásluha, ale spíš naše. Bravo, jestli si všichni přejeme vládu ANO s SPD, tak jen houšť,“ dodává zdroj.

