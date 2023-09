Tisíce lidí se vysmály Fialovi tam, kde to nečekal. „Špatné místo.“

Čelí premiér Fiala výsměchu i z řad vlastních původních voličů? Podle reakcí na jeho sociálních sítích to tak může vypadat. Lidé rozhodně dobře nepřijali sdělení, že bude z Česka do 10 let centrum vzdělanosti nebo že Fialova vláda je jako fotbalový klub FC Liverpool.

Před zhruba dvěma měsíci PL psaly o reakcích občanů, kterým na sociálních sítích čelí předseda vlády Petr Fiala. Premiérův tým na sociálních sítích už tehdy přidával snímky a příspěvky, které měly vyzdvihovat úspěšné kroky vlády a podtrhnout například, jak se kabinetu povedlo „zkrotit inflaci“, což od počátku zpochybňovali mnozí ekonomové s tím, že činnost vlády na to měla minimální dopad.

Anketa Má smysl pořádat v nejbližší době další demonstrace proti vládě? Má 95% Nemá 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8298 lidí

Naše redakce se podívala, zda se od té doby něco změnilo a jestli se už premiérovu týmu daří na sítích více přesvědčovat veřejnost o pozitivních dopadech vládní činnosti. Soudě dle několika posledních zveřejněných příspěvků to tak zatím nevypadá. Možná spíše naopak.

Facebookovou stránku předsedy vlády a ODS sleduje 106 tisíc lidí. Na každý jeho příspěvek reaguje v průměru kolem pěti set uživatelů. V případě některých témat se toto číslo vyšplhá přes tisícovku.

Bylo tomu tak kupříkladu u upoutávky na rozhovor pro podcast Insider, která trhala rekordy. Tam tehdy Fiala svou vládu přirovnal k elitnímu fotbalovému týmu FC Liverpool. Na několikasekundovou videoupoutávku s krátkým komentářem reagovaly tisíce lidí. 2,9 tisíce uživatelů facebooku vyjádřilo svůj dojem pomocí tlačítka emotikonů. Ovšem známý lajk neboli palec nahoru zanechalo pouze necelých 370 z nich. Více než 2,1 tisíce naopak označilo emotikon výsměchu a dalších 390 emotikon naštvání. Srdíčkem tento Fialův příspěvek označilo pouze 23 lidí.

Rekordní byl i počet komentářů, kterých se od 9. září, kdy byl post publikován, nashromáždilo téměř 3 tisíce. Problém je, že najít mezi těmi třemi tisíci vzkazů nějaký pozitivní nebo alespoň neutrální, dá hodně velkou práci. „To je nějaký divný humor, ne?“ zní jeden z těch komentářů, které lze označit na velmi mírně kritické. „Liverpool?! Leda FC Kostelec, ten, co je poslední na celém světě,“ reaguje další z občanů. Nejednou padlo, že pokud je Fialova vláda fotbalový tým, dává si jeden vlastní gól za druhým.

Poté, co PR tým ministerského předsedy sdílel na jeho facebookovém profilu grafiku s nápisem „Jsem přesvědčen, že Česká republika může opět patřit mezi nejvyspělejší země světa“, lidé u příspěvku zanechali necelých 900 reakcí. Přes 550 z nich reagovalo výsměchem a klasický lajk tomu dalo jen 276 lidí.

Velmi podobné reakce lze najít u celé řady dalších postů, fotografií a příspěvků, které na facebookovém profilu premiéra Petra Fialy v posledních týdnech objevily. Třeba postu, který tlumočil premiérův výrok, že „Česká republika musí být do deseti let centrem vzdělanosti a nových myšlenek“. Na to se Fialovi dostávalo hlavně reakcí typu, proč tedy jeho vláda škrtá miliardy v resortu školství.

Podle novináře a komentátora Petra Holce je neschopnost vlády tak velká, že se jí smějí i vlastní voliči. „U premiéra Fialy je patrné, že počáteční podporu i mezi voliči SPOLU střídá výsměch a posměch reagující nejen na neschopnost jeho vlády, ale i téměř permanentní lhaní a manipulaci fakty, které šéf ODS stále častěji předvádí. U Fialy jen nikdo neví, jestli to myslí vážně, nebo je fakt tak mimo. Opakované lhaní ukazuje deficit charakteru, což se politikům stává. Jestli ale premiér ani neví, že lže, pak trpí deficitem mentálním a měl by vyhledat odbornou péči. Že by se Fialovi hodila, to ostatně ukazuje i jeho nedávné tvrzení v rozhovoru pro server Aktuálně o tom, že žije úplně stejný život jako všichni ostatní lidi. On, s premiérským platem a servisem, zatímco stále více lidí denně řeší, z čeho zaplatí stále dražší život. Docent Chocholoušek by měl radost!“ říká pro ParlamentníListy.cz Holec.

Naproti tomu marketingový expert Jaroslav Poláček míní, že z reakcí na sociálních sítích nelze odvozovat nálady v celé společnosti. „Prošel jsem si reakce zejména pod videy na stránce pana premiéra. V komunikaci na jeho stránce nedošlo k nějakému zásadnímu zlomu. Bylo by velmi zavádějící z počtu lajků vyvozovat nějaké důkazy nepopularity či obliby. Like, ani ten vysmívající či smějící se, není hlas a celkový počet reakcí k počtu voličů je směšně nízký. Facebook není relevantní výzkum,“ sděluje.

„Facebook obecně není to nejlepší místo, kde by člověk ocenil vážné a důležité informace o vizi pro Českou republiku. Lehčí témata (podpora sportu, výjezdy do regionu) nebo střety (debata s A. Babišem) fungují lépe a premiér z nich vychází jako vítěz. Nicméně, dlouhodobě pana premiéra sleduje na jeho stránce víc kritiků než příznivců, a to navzdory reklamě, přes kterou jsou jeho sdělení šířena. Zajímavé je, že i reklama na facebooku se zobrazuje víc v severních Čechách než například ve východní části Čech. Troufnu si odhadnout, že sever bude pro premiéra to nejtěžší území, ale třeba je to úmysl,“ doplnil Jaroslav Poláček, který se přes 20 let věnuje volebním kampaním a vede specializovanou agenturu PRodukujeme.

